Uudet suomalaiset emojit: Ulkoministeriön arktisuutta ja Tom of Finlandin flirttailua

Ulkoministeriön julkaisemat Suomi-emojit ovat saaneet täydennystä arktisista emojeista. Niitä ovat esimerkiksi valkoiset yöt, revontulet, jäänmurtaja ja kaamos.

Emojeilla halutaan muistuttaa, että Suomi on Euroopan Unionin pohjoisin valtio ja koko maan lasketaan kuuluvan arktiseen alueeseen.

”Suomi on yksi maailman johtavia valtioita arktisesta sijainnista johtuen, ei siitä huolimatta. Emme ole kuitenkaan ainoastaan sopeutuneet ilmastoomme, vaan osaamme siitä myös nauttia”, ulkoministeriön Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikön päällikkö Ville Cantell sanoo.

Uudet kuvakkeet on tehty myös huomioimaan toukokuussa alkava Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuus.

Arktisten emojeiden lisäksi Suomi lisää kokoelmaansa Tom of Finland –emojin, joka juhlistaa Tom of Finland -elokuvan ensi-iltaa 24.2.2017 sekä maaliskuussa voimaan tulevan tasa-arvoista avioliittolakia.

Tom of Finland -elokuvaan liittyen on julkaistu myös oma sarja emojeita, joiden toivotaan rohkaisevan ihmisiä flirttailemaan.

Ulkoministeriön sivuilla kerrotaan, että Tom of Finlandin luoja Touko Laaksonen lasketaan usein Suomen kuuluisammaksi kuvataitelijaksi. Hänen töitään on muun muassa Helsingissä Kiasman, New Yorkissa modernin taiteen museon ja Los Angelesin modernin taiteen museon kokoelmissa.

