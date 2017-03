Uusi sukupolvi pokemonéja villitsee – onko tässä maidontuottajan suosikki?

Kesällä huippusuosioon noussut mobiilipeli Pokémon Go on saanut runsaasti uusia hahmoja. Peli perustuu paikkatietoon ja siinä kerätään hahmoja kävelemällä ja löytämällä niitä maastosta.

Pokemon Go ehdittiin jo julistaa ohimenneeksi villitykseksi, mutta uusi polvi on aktivoinut myös jo pelin kertaalleen lopettaneita pelaajia.

Hahmoissa on suomalaisia villieläimiä muistuttavia olentoja mutta myös Miltank, joista maidontuottaja saattaisi olla erityisen kiinnostunut. Sen kuvauksessa kerrotaan, että Miltank tuottaa päivässä viisi gallonaa eli noin 19 litraa makeaa maitoa.

"ihmiset, jotka eivät voi juoda maitoa, tekevät siitä jogurttia ja syövät sen", kuvauksessa kerrotaan. Usein puhutaan, että suomalaiset pääsevät harvoin näkemään lehmää. Jos ei oikeaa laitumella bongaisikaan, niin pelin avulla voi nähdä ainakin virtuaalilehmän.

Lammasfarmarin suosikki taas voi olla villainen Mareep.

Sekä Miltank että Mareep ovat harvinaisia löytöjä. Foorumeilla spekuloidaankin, löytyvätkö ne helpommin kaupunkien ulkopuolelta. Reddit-keskustelupalstalla useampi pelaaja ilmoittaa löytäneensä lammasta ja lehmää muistuttavat pokémonit kuljeskellessaan maaseudulla.

Haja-asutusalueilla Pokémon Go:n pelaaminen on usein hidasta puuhaa: kaupunkeihin verrattuna hirviöt ja pokestopit ovat harvassa.

Peliä on kiitelty siitä, että se on innostanut ihmisiä liikkeelle. Sillä voi olla myös kääntöpuolensa: Singaporessa 67-vuotias mies kuoli sydänkohtaukseen napattuaan Lapras-pokemonin viime sunnuntaina. Hän oli pelissä tasolla 28. Lapras on pelin vahvimpia ja harvinaisimpia pokemoneja.

Lue lisää:

Koululaiset eivät tiedä maataloudesta juuri mitään - viljelijät voivat auttaa järjestämällä kaivattuja tilavierailuja

Maidon juonti vähenee Suomessa: Nyt sitä syödään enemmän kuin juodaan

Pokemon Go:lle Suomen Liikuttaja -tunnustus

Hirviöjahti on maaseudulla haaste – Pokémon Go toi pelaajat yksityisille pihoille