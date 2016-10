Uutta kauppiasta etsitään Koskenpään kylälle kaikin keinoin

Jämsän Koskenpään kylällä ollaan tosissaan. Vaikka kylältä loppui syyskuun lopulla kauppa, kyläyhdistys ja kylän aktiivit tekevät hartiavoimin töitä uuden kauppiaan löytämiseksi. Kauppiasta etsitään niin puskapuhelimella kuin sosiaalisessa mediassa.

"Kaupan loppuminen oli meille kova isku. Sen säilyminen kylällä on arvokasta lähipalvelua", muistuttaa itse kylän keskustassa omaa Hirsibaariaan pyörittävä yrittäjä ja kyläaktiivi Katja Lindén, 40.

Koskenpää on vahvasti elossa oleva kylä. Asukkaita on vajaat 800. Matkaa Jämsään, Keuruulle ja Korpilahdelle on kuhunkin noin 25 kilometriä.

"Sijainti pitää kääntää voitoksi. Olemme keskellä kaikkea", muistuttaa Lindén.

Moni asia on kylällä muuttunut viime vuosina. Kun Jämsänkoski liitettiin Jämsään, koskenpääläiset saivat huomata kylä palveluiden pikku hiljaa hiipuvan. Terveyspalvelut virtaavat alajuoksua kohti. Vauvat viedään neuvolaan jo Jämsään asti.

"Kun palvelut siirtyvät Jämsään, ihmisten asiointi siirtyy perässä. Se ei ole pelkkä pelko, vaan nähtävillä oleva todellisuus."

Koulu sentään on jäljellä. Koskenpään alakoulussa on neljäkymmentäkahdeksan oppilasta.

"Meidän perhe on ainakin tehnyt parhaansa koulun eteen, kun on neljä lasta", naurahtaa Lindén.

"Kuulun kylätoimikuntaan, vanhempainyhdistykseen ja kahteen urheiluseuraan. Seurat, yhdistykset ja kaikenlainen vapaaehtoistoiminta voi täällä hyvin. Siitä tietää, että kylä on vahva ja elossa."

Kaupan lopettamisen myötä Hirsibaarin tarjontaa kasvatettiin pienillä päivittäistavaroilla. Maitoa ja leipää ei tarvitse lähteä hakemaan kylän ulkopuolelta.

Lindén alkoi samaan aikaan tarjoilla myös pientä lounasta.

"Huomasin, että kylän miehet alkoivat laihtua. Ihminen tarvitsee yhden lämpimän ruoan päivässä."

Kauppiaaksi nainen ei kylälle halua ryhtyä. Sitä on kyselty.

"Olen ravintola-alan koulutuksen käynyt, en kauppias. Minun on hyvä näin. Tässä kylän keskellä."

Jos uutta kauppiasta ei kylälle löydy, Hirsibaarista saa jatkossakin tehtyä pienet elintarvikeostokset.

"Onhan se lisämyyntiä ja tuo asiakkaista. Kun joku hakee maitoa, hän voi ostaa samalla leipäpussin, suklaalevyn ja loton."

Hirsibaarin sesonki on tyypillinen monille maaseutupaikkakunnille. Kesällä asiakkaita riittää jonoksi asti, mutta:

"Syksyllä alkaa hiljainen kausi. Toki tässä käy kaiken aikaa ihmisiä, mutta mökkiläisten puuttuminen kyllä näkyy."

Hirsibaarilla on B-anniskeluoikeudet. A-oikeuksia Katja Lindén ei ole halunnut.

"A-oikeudet muuttaisivat Hirsibaarin luonnetta. Tiedän kyllä, että laajat anniskeluoikeudet toisivat enemmän tuloja. On ollut itselleni mukavampaa näin, vaikka niiden A-oikeuksien perään on kyselty."