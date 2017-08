Vaasassa kehitetään elämyspuistoa Wasalandian tilalle – "Teemme tästä pohjalaispihapiirin näköisen"

"Musiikkia, teatteria, ilonpitoa ja hyvää ruokaa ja juomaa. Näin ideoivat Tommi Kypärä, Sami Laukas ja Veli-Matti Hakala. Miehet ovat perustamassa pimenneen Wasalandia-huvipuiston tilalle uudenlaista koko perheen elämyspuistoa.

"Ostetaan Wasalandia ja perustetaan sinne olutpanimo."

Kun Tommi Kypärä ehdotti tätä ystävilleen Sami Laukalle ja Veli-Matti Hakalalle, he nauroivat hyvälle vitsille. Olutseura Mallasjääkäreiden aktiivit olivat tottuneet Kypärän lennokkaisiin ideoihin ja yritteliäisyyteen. Mutta vain muutaman kuukauden päästä vitsistä oli tullut liiketoimintasuunnitelma ja osakeyhtiö Craft Park Finland Oy.

"Ensi kesänä on toiminnassa ainakin panimo ja panimoravintola ja paikat ovat sellaisessa kunnossa, että täällä voi järjestää tapahtumia, keikkoja sekä käsityö- ja ruokatoreja", Kypärä visioi. Yhtiön puuhamiehenä hän tekee ympäripyöreitä päiviä unelman toteutumiseksi.

Wasalandian viiden hehtaarin alueen omistaa Vaasan kaupunki. Alueen kiinteistöt omistaa espanjalaisen Aspro-konsernin omistama Puuharyhmä Oy. Craftpark ostaa kiinteistöt ja niiden vuokraoikeudet Puuharyhmältä. Ostohinnasta neuvotellaan vielä.

"Ennen kaupan toteutumista emme oikein voi tehdä alueella mitään muutoksia tai remontteja", Sami Laukka harmittelee.

"Tähän tulee pieni hiekkaranta etelän malliin. Tuosta voi hakea oluen", Veli-Matti Hakala visioi.

"Talvella jäädytetään luistinrata rusettiluisteluun. Eurooppalaistyyppiset joulumarkkinat sopivat tänne myös hyvin. Puitteet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrittäjille."

"Alueen miljöö muutetaan huvipuistosta täysin. Teemme tästä pohjalaispihapiirin näköisen punamultapintoineen", Tommi Kypärä sanoo.

"Vain kummituslinnan mörkö saa jäädä. Se sopisi täydellisesti panimon keulakuvaksi", Sami Laukka toivoo.

Rahoitusta tarvittaisiin pari miljoonaa euroa, jotta alue olisi yrittäjien toiveiden mukainen ja myös talvikäytössä. Pelkän pienpanimon alullepano laitteistoineen maksaa 200 000 euroa.

Craft Park Finland Oy laski keväällä ja kesällä liikkeelle osakkeita, mutta myynti on lähtenyt hitaasti liikkeelle.

"Olemme olleet vähän pettyneitä ja yllättyneitä, että vaasalaiset eivät ole sankoin joukoin lähteneet omistajiksi. Suurin osa ostajista on muualta kuin täältä", Tommi Kypärä kertoo.

"Kaupunkilaiset ovat kyllä olleet innoissaan ideasta. Alue vastaisi monenlaiseen tarpeeseen", Hakala sanoo.

Craft Park aikoo erillisiä tapahtumia lukuun ottamatta pitää alueen ilmaisena. Toivottavaa tietenkin olisi, että tulijat käyttäisivät alueen ravintoloissa ja kojuissa rahaa.

Virkeän turistimeiningin lisäksi puiston toivotaan vaikuttavan myös kaupunkilaisten arkeen. Vaasassa on vireä lähiruokarinki, jota toivotaan puistoon. Pop up -tyyppisten lähiruokamarkkinoiden lisäksi on tarkoitus avata myös pysyvä lähiruokakauppa. Alueen alkutuottajat ja jatkojalostajat ovat mahdollisuudesta kiinnostuneita.

"Aivan tällaista konseptia ei ole vastaan tullut. Tavoitteenamme on jalostaa ja viedä konseptia ulkomaille. Mutta ensin avataan pienpanimo ja sen yhteyteen ravintola. Jos kaikki menee hyvin, avajaisia vietetään ensi kesänä", Kypärä sanoo.