Valio myy meijerimuseonsa Lohjalla

Valio on myymässä meijerimuseonsa Lohjalla. Museossa on ollut nähtävissä esimerkiksi suomalaisen nobelistin A. I. Virtasen laboratorioesineistöä, johon on päässyt tutustumaan erityisesti kesäisin. Kiinteistö on vanha, kivestä rakennettu meijeri. Asuinpinta-alaa on yli 1 100 neliötä. Rakennuksen tontti on puistomainen ja rajoittuu Nummenjokeen.

Valion rakennuttajapäällikkö Olli Linnossuo kertoo, että museon käyttö on ollut viime vuosina pientä. Kiinteistössä ei ole suurkeittiötä, joten sen kokouskäyttö on ollut haastavaa. Valion myydessä museon sen esineistö siirretään yhtiön muihin tiloihin, ensin varastoon.

