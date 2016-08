Valtakunnan laajuinen koulurauha julistetaan Seinäjoella

Koulurauhan julistus on jo 26 vuoden ajan muistuttanut siitä, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja viihtyisään kouluun, Mannerheimin lastensuojeluliitto kertoo. Tämän vuoden teema ”jokainen on arvokas” kannustaa kouluja kiusaamisen ja syrjinnän vastaiseen työhön.

Myös poliisi muistuttaa, että koulukiusaaminen voi olla rikos, josta koituu seuraamuksia. Julistustapahtuma alkaa puoli yhdeksältä aamulla Seinäjoella Etelä-Pohjanmaalla.