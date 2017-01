Vanha kirjastoauto muuttuu vaikka baariksi tai matkailuautoksi

Hämeenlinnassa 1990-luvun lopulta asti palvellut kirjastoauto Pietari etsii uutta kotia. Kaupunki laittoi palveluksensa suorittaneen kaaran myyntiin jo syksyllä, mutta sopivaa tarjousta ei ole vielä saatu.

"Kyllä sitä on kovasti kyselty, mutta monelle on ollut kynnyskysymys, että autossa ei ole wc:tä valmiina. Pietari on toiminut kantakaupungin alueella, joten vessa ei ole ollut varusteena. Monet kyselijät haluaisivat tehdä tästä matkailuauton, joten wc:tä on toivottu", johtava kirjastonhoitaja Tuija Vahtero kertoo.

Kirjastoauton käyttöikä on noin 15–19 vuotta, mutta sen matka ei suinkaan pääty siihen. Matkailuautojen lisäksi kirjastoautoja on Vahteron mukaan muutettu esimerkiksi kuljetusautoiksi ralliharrastajille, myyntiautoiksi tai toreilla kiertäviksi baareiksi. Etenkään kantakaupungissa kulkevilla kirjastoautoilla ei ole yleensä matkamittareissaan pyörryttäviä kilometrimääriä, joten moottoreissa riittää vielä vääntöä uudelle elämälle.

Hämeenlinnassa käytöstä poistettuja kirjastoautoja on myyty eteenpäin aiemminkin. Hämeenlinnan seudun kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2009 Lammin kunnan omistama vanha kirjastoauto päätettiin myydä.

"Se meni ihan tähän lähialueelle. Auto on kuulemma nykyään Virossa, vai onkohan se tullut jo sieltä takaisin. Kirjastoautoilla on yleensä aika pitkä elämä senkin jälkeen, kun ne tulevat tiensä päähän tässä tarkoituksessa", Vahtero sanoo.