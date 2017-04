Vantaalaisen kartanon elämää: Karjanhoitoa, kullankaivuuta ja Engeliä

Hämeenkylän kartanolla on 500-vuotinen historia, jonka taipaleelle sisältyy maanviljelystä, karjanhoitoa, puutavarakauppaa, tiilien tehtailua ja jopa kullankaivuuta.

Vantaalainen kartano tarjoaa käynnille komeat puitteet, sillä alueella sijaitsee 12 eri aikakausien rakennusta, joista osan on suunnitellut itse Carl Ludwig Engel. Nyt lauantaina 22.4. on sopiva päivä tutustua paikkaan, sillä kartano järjestää avoimien ovien päivän ja maksuttoman kirpputorin.

Tätä nykyä Hämeenkylän kartanon omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Toiminnasta vastaa Sodexo.

Hotellihuoneita kartanon rakennuksissa on viitisenkymmentä, ja ravintola on sunnuntaita lukuun ottamatta auki iltayhteentoista. Pääkaupunkiseudulle edullinen 25 euron lauantaibrunssi on hinta-laatusuhteeltaan hyvä. Ystävällisestä, asiakkaat huomioon ottavasta palvelusta ropisee lisäpisteitä.

Lauantaisen kirpputorin myyntipaikkoja ei voi varata ennakkoon, vaan ne jaetaan 22.4. tulojärjestyksessä kello 9 alkaen.

Hämeenkylän kartano, Juustenintie 1, Vantaa, www.hameenkylankartano.fi