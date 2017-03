Vapaasukeltajan sielunmaisema sijaitsee jään alla – pystyy pidättämään hengitystään 6,5 minuuttia

Keuhkot täyteen ilmaa ja hyppy mustaan aukkoon. Vapaasukeltaja Johanna Nordbladin päätä ei kylmää. Jääkannen alla avautuu ani harvan näkemä maisema. Valo välkehtii ja jää urahtelee kumeasti kuin olisi valaita etäällä ääntelemässä.

Veri vetää Helsingin Lauttasaaressa asuvan Nordbladin veteen vähintään kolmesti viikossa. Mieluiten tietysti joka päivä, jos graafikon työt ja perhe-elämä antavat myöden.

Sitkeän harjoittelun tuloksena Nordbladin elimistö pärjää hengittämättä huikeat 6,5 minuuttia. Hänellä on hallussaan myös naisten epävirallinen maailmanennätys 50 metrin vapaasukelluksesta jään alla. Matka taittui ilman märkäpukua.

Muutoin Nordbladin pisin sukellusmatka ilman räpylöitä on 137 metriä.

"Askel kerrallaan oppii mitä vain", konkari tuumaa.

Vapaasukeltajalle suurin vaaranpaikka on ymmärtää nousta pintaan ajoissa ennen kuin taju lähtee. Sukellukseen on valmistauduttava henkisesti, sillä suorituksen aikana ei saa tulla happea kuluttavia pelkotiloja tai adrenaliinimyrskyjä.

Sukelluksissa Nordbladin mieli tyhjenee ja hän keskittyy vain seuraavaan potkuun.

Into sukellukseen sai alkunsa 90-luvun puolivälissä laitesukelluskurssilla. Pian Nordblad huomasi, ettei halua suojautua vettä vastaan laitteilla. Ihmisellä on sisäänrakennettuna merinisäkkään fysiologia.

"Vedessä pulssi laskee automaattisesti ja verenkierto keskittyy aivoihin ja sisäelimiin. Kun pallea lopulta alkaa nykiä hapenpuutteessa, pruuttaa perna happirikkaita punasoluja vereen, kuten valailla, jolloin pystyy vielä jatkamaan sukellusta."

Nordblad kiertää kisaamassa maailmalla, mutta rakkaimmat vedenalaiset maisemat sijaitsevat Suomessa. Pohjolan perukoilta löytyy lukemattomia kauniita, keskenään erilaisia järviä ja Itämerta hän pitää maailman parhaana merenä.

Nordblad nähdään 17.3. ensi-iltansa saavassa Neljä elementtiä - maa, vesi, ilma, tuli -elokuvassa. Sen on ohjannut itävaltalainen Natalie Halla, mutta tuotanto on toteutettu suomalaisvoimin. Kuvaaja Teemu Liakka on purkittanut kaikki elementit ryömien luolissa ja sukeltaen veden alla.

Tuli-elementissä esiintyy espanjalainen palomies Pako Rivas, joka toimii vapaaehtoisena pelastajana katastrofialueilla. Ahtaissa luolissa etenee itävaltalainen geologi, luolapelastaja Georg Zagler. Ilmatilan puolestaan ottaa haltuunsa basehyppääjä Philipp Halla.

Dokumenttielokuvassa liikutaan huikeissa maisemissa, jotka pääsevät oikeuksiinsa isolla kankaalla.

Neljä elementtiä - maa, ilma, vesi, tuli elokuvateattereissa 17.3. alkaen.