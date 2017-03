Video: Jää pois rannasta vaikka väkisin – "Kova tarve päästä kalaan"

Yhden mittarin mukaan kevät on koittanut Naantalissa Velkuan Teersalossa: Rannasta ovat jäät lähteneet, ja veneet pääsevät vesille. Ihan itsestään ranta ei tosin sulaksi muuttunut, vaan Ari Laine avitti kevättä hieman työntämällä jääkannen paatillaan pois.

"Tämä on jokakeväinen tärkeä tehtävä. Täällä on kova tarve kaikilla päästä kalastelemaan. Viime yönä on jää saatu rannasta rikottua ja tänä aamuna työnsin sen pois", kertoo Laine, Rantaklubin ravintoloitsija ja itsekin intohimoinen kalamies.

Operaatio ei ollut vaaraksi edes veneelle, Laine vakuuttaa.

"Olen kauan tätä jo tehnyt, tiedän jo miten teen etten riko mitään. Jäälautta työntyy ihan tyhjäkäynnillä varovasti, sitten tuuli vie sen pois."

Laineen mukaan ajankohtaista on siian ja hauen pyynti.

"Siikaa saadaan nyt jo heti. Kun saadaan kaislikon reunat auki, saadaan haukea."

Avoveden kalastuskausi koitti verraten aikaisin. Toisinaan Saaristomeri on jäässä pääsiäisenäkin. Nyt jäätä on enää lahdilla.

"Harvemmin maaliskuun puolivälissä ollaan tässä tilanteessa, että meri on auki suurella alueella. Täältä pääsee vaikka Maarianhaminaan saakka. On ollut leuto talvi, koko saaristomerelle ei ole päässyt muodostumaan jäätä."

Jos video ei näy jutun yhteydessä, voit katsoa sen myös Rantaklubin Facebook-sivulta.