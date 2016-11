Video: Jämijärven kunnanjohtaja käy lypsyllä, haastaa kilpahiihtäjät ja tekee rehua

Jämijärven kunnanjohtaja Kirsi Virtanen markkinoi kuntaa tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Hän on pääesiintyjä maaseutumaista kuntaa esittelevillä huumoripitoisilla videoilla, joissa kunnanjohtaja lähtee laitumelle lypsylle, tekee rehua ja kummastelee isoa traktoria ja kylvökonetta, mitkä on hänelle varattu kukkakedon kylvämistä varten.

Satakunnassa sijaitsevan Jämijärven maaseutusihteerin Tuomo Leikkolan mukaan kunta on ylpeä siitä, että se sijaitsee maalla ja elämä on maaseutumaista. Kunnassa on runsaat 1 900 asukasta.

Kunnan sivuilla olevat videot löydät tästä.