Viestikyyhky palaa kotiin satojenkin kilometrien päästä – Pentti Impiö seuraa harrastuksessa Charles Darwinin jalanjälkiä

Keväällä kyyhkyslakassa tapahtuu. Kukot kujertavat tavallista voimakkaammin, pesiin ilmestyy munia ja poikasia. Toukokuun alkuun mennessä poikasia on kuoriutunut kymmenkunta. Tavoitteena on parikymmentä uutta asukasta lakkaan. Kun poikaset ovat noin viikon ikäisiä, ne saavat jalkaansa renkaan, josta voi jäljittää omistajan.

Sisällä lakan seinillä tila on jaettu pesimäpaikoiksi eli looseiksi pariskunnille. Niissä linnut joko hautovat muniaan tai ruokkivat linnunmaidolla vastakuoriutuneita poikasiaan. Pian ne täyttävät poikasten kuvut vehnä-­herne-maissiseoksella.

Pienokaiset eivät ole kauneudella pilattuja suhteettoman suurine nokkineen, osa ihosta paljaana, osa hentojen haivenien peitossa. Nopeasti niistä kuitenkin kehkeytyy sulavalinjaisia, kauniita kyyhkysiä. Etenkin sirot valkoiset linnut tuovat mieleen kiilto­kuvien lemmenkyyhkyläiset.

”Se on se lentäminen. Kyyhkyset ovat kauniita, ja kaunista katseltavaa on niiden lentokin - siinä on vauhtia ja vapauden tunnetta. Erityisesti parvilento on vaikuttavaa”, Impiö perustelee kyyhkysten viehätystä.