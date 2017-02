Viljelijät ovat usein tietämättään intuition ammattilaisia

Usein herkillä ihmisillä on kyky kuunnella intuition ääntä vahvasti. Psykologi Heli Heiskasen mukaan kuka tahansa voi kuitenkin opetella kuuntelemaan intuitiotaan entistä paremmin.

”Intuitio ei ole pelkkää mutu-tuntumaa, vaan se on kaikkein kokonaisvaltaisin tiedon muoto. Siinä yhdistyvät tieto, tunne ja vaisto. Kaikkein tarkimmillaan se on, kun kyseessä olevasta asiasta on paljon tietoa ja käytännön kokemusta.”

Heiskasen mukaan maanviljelijät käyttävät usein paljon intuitiotaan, vaikka eivät itse olisi siitä tietoisia. Koska maanviljelijät ovat jatkuvasti luonnon kanssa tekemisissä, he huomaavat alitajuisesti pienetkin viestit. Usein kylvö- tai puintiajan valitseminen tapahtuu intuition avulla.

”Intuition avulla voi tehdä viisaita päätöksiä, joita ei voi tarkalleen järjellä selittää.”

Olennaista on luottaa sisäiseen tuntemukseen. Varsinkin alussa intuition ääni voi sekoittua pelkoihin tai toiveisiin.

Puhtaaseen intuitioon ei kuitenkaan yleensä liity mitään tunnetta, vaan se on täysin neutraali viesti ja voi tulla itsellekin yllätyksenä.

”Kun intuitioon alkaa kiinnittää huomiota, sen kuunteleminen muuttuu vähitellen helpommaksi.”

Heiskanen itse on kuunnellut intuitionsa ääntä elämän suurissa valinnoissa. Kun elämässä jokin ei ole tuntunut oikealta, hän on siirtynyt eteenpäin. Se on auttanut luomaan itselle sopivan työn ja elämänrytmin.