Viljelijöitäkin tukenut Bob Dylan palkittiin Nobelilla

Ruotsin akatemia myönsi tänään kirjallisuuden Nobel-palkinnon amerikkalaiselle laulajalle Bob Dylanille. Dylan aloitti uransa 1960-luvun alussa protestilaulajana. Hänen kirjoittamansa Blowin´in the Wind on yksi tuon aikakauden hienoimmista lauluista.

Vuosikymmenen puolivälissä Dylan vaihtoi protestilaulut surrealistisiin rock-sanoituksiin. Ne mullistivat laululyriikat ja ovat varmaan yksi vahvimmista perusteista Nobelille.

Dylanin sanoitusten vaikutus levisi laajalle. Suomessa ne innoittivat esimerkiksi Hectoria ja Juice Leskistä, jotka kummatkin tekivät niistä omia käännöksiä.

Vuonna 1985 Dylan osallistui massiiviseen Live aid -tapahtumaan, jossa kerättiin varoja Afrikan auttamiseen. Dylan herätti pahennusta toteamalla kesken esityksensä, että eikö myös ahdingossa olevien amerikkalaisviljelijöiden tukemiseksi voisi järjestää konsertteja.

Siitä heräsi ajatus Farm Aid -konserteista. Dylan itse esiintyi niistä ensimmäisessä, joka järjestettiin vielä samana vuonna. Farm Aidillä on kerätty rahaa kymmeniä miljoonia dollareita viljelijöille jaettavaksi.

Dylan on kiertänyt maailmaa lähes tauotta tuosta lähtien. Hän antoi 1980-luvun lopulla kiertueelleen nimen "Never ending tour" ja on tavallaan edelleen tuolla samalla tiellä.

Suomessa Dylan esiintyi viimeksi pari vuotta sitten Pori Jazzissa. Edellisellä kerralla, vuonna 1996 Porissa käydessään hän lauloi etelädakotalaisen viljelijäperheen äärimmäisestä ahdingosta kertovan Ballad of Hollis Brown -kappaleensa.

Kuten Eppu Normaali irvailee, Bob Dylan on muutakin kuin laulaja. Hän on julkaissut myös pari kirjaa sekä pitänyt taidenäyttelyitä.

Dylan varttui Minnesotan pohjoisosassa olevalla Hibbingin kaivospaikkakunnalla. Siellä oli myös paljon suomalaisia. Dylanin ensimmäisen tyttöystävänkin kerrotaan olleen suomalaissyntyisen. On mahdollista, että Girl from the north country -laulussa on kuultavissa tuota vaikutusta.

Yle kertoi taannoin, että Dylan osti myös ensimmäisen kitaransa suomalaiselta mieheltä.

Nobelin kirjallisuuspalkinto on yksi viidestä alkuperäisestä Nobel-palkinnosta. Sitä on myönnetty ansioituneille kirjailijoille vuodesta 1901 alkaen. Sen arvo on noin miljoona euroa.