Vuoden pyöräilykunnaksi yllätysnimi – kunnia meni maaseudulle

Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta on valinnut vuoden pyöräilykunnaksi pohjoissatakuntalaisen Karvian.

Yhteistyövaliokunta perustelee Karvian valintaa kunnan "pitkäjänteistä, vaikuttavaa ja kuntalaisia huikeasti aktivoivaa työtä" pyöräilyn hyväksi.

Karvian omassa tiedotteessa luonnehditaankin kunnan pyöräilysatsausten olevan "lähes vertaansa vailla olevaa kampanjointia, aktivointia sekä pyöräilytapahtumien järjestämistä yhdessä kuntalaisten kanssa".

Karvia on ansioitunut muun muassa Satakunnan haastepyöräilyssä, jossa se on ollut mukana vuodesta 1992 lähtien. Vapusta juhannukseen kestävän kampanjan Karvia on voittanut joka vuosi viimeisten kymmenen vuoden ajan.

"Kuntalaisten pyynnöstä kampanjaa on jatkettu omatoimisesti ensin elokuun ja nykyisin syyskuun loppuun", tiedotteessa kerrotaan.

"Suorituksia on kirjattu kesän aikana yli 20 000, joka on epävirallinen Suomen ennätys suhteutettuna kunnan asukaslukuun, joka on 2 475 asukasta."

Karvian kunnan tiedotteessa kerrotaan, että kuntalaiset ovat yhdessä jalostaneet pyöräilystä "omaleimaisen, paikallisen tuotteen, joka tutustuttaa asukkaat kotikunnan kulttuuriin ja luontoon".

Karvian kunnan liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi kertoo, että pyöräilyn edistämiseen suhtaudutaan Karviassa erittäin kunnianhimoisesti.

"Olemme mielestäni onnistuneet saamaan ihmiset pyöräilemään nimenomaan ilon, yhteisöllisyyden ja luovan hulluuden avulla. Olemme päässeet näin hyviin tuloksiin siksi, että teemme pyöräilystä hauskaa ja sosiaalista puuhaa."

"Oheistapahtumissa tavataan tuttuja, jutellaan ja tarinoidaan sekä koetaan vahvaa yhteisöllisyyden tunnetta. Meillä on pyöräilyn suhteen todella hyvä pöhinä päällä."

"Pyöräily on merkittävä ennalta ehkäisevä terveysliikuntamuoto, joka on tuonut säästöjä kunnan sosiaali- ja terveystoimen menoista", toteaa puolestaan kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma.

"Monesti ennaltaehkäisevä työ jää vain juhlapuheisiin, mutta meillä sitä todella tehdään. Pyöräilijät kuuluvat oleellisesti meidän kuntakuvaamme."

Karviassa on myös satsattu pyöräilyn infrastruktuuriin. Kuntaan on rakennettu kaksi kevyenliikenteenväylää, jotka yhdistävät koulut asutusalueisiin. Lisäksi kirkonkylän uudelle koululle valmistuu katettu pyöräparkki oppilaiden kulkupeleille.

Kevyenliikenteenväylistä toinen rakennettiin suurelta osin talkoilla, koska elykeskuksen rahoitus ei siihen olisi riittänyt.

Yhteensä yhdentoista väyläkilometrin rakentaminen maksoi noin 965 000 euroa, josta suurin osa oli kunnan panostusta.