Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen myöntää virheet johtamisessa, mutta ei ymmärrä ovet paukkuen lähteneitä toimittajia

Toimitusjohtaja Lauri Kivinen on pahoillaan Ylen ympärillä pyörivästä kohusta.

”Harmittaa tietysti kun ihmiset voivat huonosti. Erityisen suurta tuskaa tunnen niiden yleläisten puolesta, joilla ei ole mitään tekemistä kohujen kanssa”, Kivinen sanoo.

Talven aikana useampi nimekäs ajankohtaistoimituksen toimittaja on irtisanoutunut yhtiöstä. Viikko sitten lähtijöihin liittyi toimittaja Susanne Päivärinta.

Konkari­toimittaja Ruben Stiller kertoi puolestaan alkuviikosta lopettavansa Pressi­klubi-ohjelman vetämisen.

Lähtijät ovat ilmoittaneet syyksi Ylen vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen voimakkaan puuttumisen journalistisiin ratkaisuihin esimerkiksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) jääviys­epäilyjä koskevassa uutisoinnissa.

”En ymmärrä lähtijöiden tarkoitus­periä. Isot muutokset ovat Ylessä muualla kuin ajankohtaistoimituksessa”, Kivinen sanoo ja viittaa esimerkiksi juuri päättyneisiin yt-neuvotteluihin, joiden tuloksena enintään 63 tuotannon työntekijää irtisanotaan.

Päätoimittaja Jääskeläisellä on Kivisen täysi luottamus. Kivinen korostaa, että viime kädessä vastaava päätoimittaja tekee journalistiset ratkaisut. Kivinen torjuu jyrkästi epäilyt poliitikkojen yrityksistä vaikuttaa Ylen sisältöihin

”Kaikki poliitikot ymmärtävät, ettei Ylen toimintaan voi vaikuttaa.”

Talosta lähteneiden toimittajien mukaan heidän sananvapauttaan on rajoitettu.

Kivinen muistuttaa päätoimittaja­yhdistyksen tiistaina julkaisemasta kannan­otosta (MT 15.2.), jonka mukaan päätoimittajilla on oikeus tehdä julkaisua tai julkaisematta jättämistä koskevia päätöksiä. Vastuu ratkaisuista on tiedotus­välineellä instituutiona.

”Yksi tämän ajan ongelma on, että samat henkilöt edustavat instituutiota ja samaan aikaan itseään esimerkiksi sosiaa­lisessa mediassa”, Kivinen pohtii.

Hänen mielestään rajanvetoa toimittajien yksityisen ja julkisen roolin välillä on syytä tarkentaa

Kivinen myöntää, että Ylen ajankohtaistoiminnan organisaatio on ollut epäselvä ja myös johtamisessa on ollut parantamisen varaa. Korjausliikkeitä on kuitenkin jo tehty ja organisaatiota selkeytetty uusilla päällikkönimityksillä.

Kivisen mielestä kiivas keskustelu osoittaa, että Yle on ihmisille tärkeä.

”Tärkeintä on, että perustyö tehdään hyvin joka päivä. Ei ole myöskään hyvä, jos Ylessä olisi ihan rauhallista. Emme me halua särmättömiä toimittajia.”