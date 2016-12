Yritys laittoi uupuneen maatalousyrittäjän tontin kuntoon – "Tili on melkein aina tyhjä, sitten kun se on tullut"

Haapavetisen Demeca Oy:n asiakkaita ovat maatalousyrittäjät eri puolilla Suomea.

"Ihan selkeästi enenemässä määrin on niitä isompien ja isompien haasteiden alla eläviä tiloja." yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vinkki kertoo.

Eräs asiakas soitti hänelle rehunjako-ongelmaan liittyen. Jonkin aikaa heidän juteltuaan Vinkille kävi ilmi, että tilalla on suurempiakin haasteita.

Yrityksen kehityspäivänä kehityspäällikkö Lauri Penninkangas ehdotti, että he voisivat tehdä jonkinlaisen kampanjan, koska maatiloilla on niin paljon hankaluuksia.

Vinkki muisti yrittäjän, joka hänelle soitti, ja he tarttuivat toimeen. Talkoopäivästä kuvattiin samalla video Youtubeen.

"Me haluamme viestiä videolla ennen kaikkea sitä, että maatiloilla on monessa paikassa ahdinko päällä ja että asialle tarvitsee jotakin tehdä. Ja toisaalta sitä, että ruokakaupassa pitäisi muistaa katsoa, että ostaa kotimaista ruokaa.", Vinkki sanoo.

Mukaan talkoisiin he haastoivat Haapaveden vuokrakone Oy:n, jätehuolto Niemelän, Kipon tilan ja Jokikylän kyläyhdistyksen. Porukalla he siivosivat maatalousyrittäjä Taunon pihamaan.

"Kyllä kai se on siitä kiinni vähäsen, että kun tili on melkein aina tyhjä, kun se on tullut", kertoo Tauno videolla. "Se on enemmän kuin sata jänistä tämä asia nyt", hän toteaa lopuksi.

Vinkki kertoo, että heillä on tarkoitus jatkaa kampanjaa, mutta vielä he eivät ole suunnitelleet, että kuinka. He haluavat haastaa muut yritykset mukaan.

"Alalla on paljon meidän tyyppisiä toimijoita, niin heitetään haastetta heille, että pistäkää paremmaksi", Lauri Penninkangas sanoo.

Katso video täältä.