Yrityskylien isä Tomi Alakoski valittiin 4H-liiton toimitusjohtajaksi – "4H tarjoaa sitä, millä lapsen saa irti pädistä"

Vielä viikko sitten edes Tomi Alakoski, 45, ei tiennyt tämän päivän uutista. Nyt se on julkista:

"Minut on valittu 4H-liiton tulevaksi toimitusjohtajaksi. Onhan se unelmien täyttymys maatilan pojalle Punkalaitumen Oriniemestä."

Ihan suoraan maatilalta Alakoski ei tehtäväänsä ole tulossa, vaikka 4H on tuttu juttu jo omasta lapsuudesta. Alakoski tunnetaan Yrityskylien isänä, lasten yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijänä.

"Työskentelin 16 vuotta Taloudellisessa tiedotustoimistossa ja pääsin tekemään hienoa kehityttämistyötä lasten ja nuorten yrittäjyys- ja työelämäkasvatuksen hyväksi."

Alakoski puhuu intohimoisesti syrjäytymisen estämisestä. Hän on huolissaan jokaisesta, joka ei jatka opintoja eteenpäin peruskoulun jälkeen.

"Vuosittain 60 000 lasta päättää peruskoulun. Edelleen on tuhansia, joilla jatko-opintoihin lähtö takkuaa. Liian moni siitä porukasta ei jatka edes myöhemmin. Siihen pitää puuttua. Koulujärjestelmä ei pelkästään riitä. Tarvitaan 4H:n kaltaisia järjestöjä ja toimijoita."

4H-liiton toimitusjohtajan tehtävässä syyskuun alussa aloittava Alakoski tietää, että tänä päivänä lasten ja nuorten vapaa-ajasta käydään kovaa kilpailua.

"Se, mitä 4H tekee tällä hetkellä, on jotain, mitä moni muu ei edes sivua. Järjestö on osannut pitää pintansa ja pysyä ajassa. Tekeminen kiinnostaa, ja 4H tarjoaa sitä, millä lapsen saa irti pädistä ja peleistä."

Alakoski haluaa pohtia, miten mukaan saataisiin myös entiset 4H-toimijat.

"Ettei ura olisi ohi, kun ikä tulee täyteen. Jonkinlainen mestari-kisälli-ajattelu voisi olla kehittämisen arvoista."

Toimitusjohtajan tehtävänä on jatkossa tunnistaa organisaatiosta ja ulkoapäinkin tulevia uusia ideoita jalostettavaksi järjestön käyttöön.

"Se ei ole yhden miehen show. Pyrin olemaan helposti lähestyttävä, ja haluan kantaa vastuuta, olla sillanrakentaja."

Järjestön pitää Alakosken mielestä näkyä myös mediassa. Yksi tapa saada näkemyksiä esiin on sosiaalinen media.

"Some on osa minun arkeani. Se on monitasoista verkostojen luomista ja kommunikointia. Tässä työssä kuuluu tuoda näkemyksiään esiin, sisällöt edellä."

Tuleva toimitusjohtaja aloitti oman 4H-uransa jo lapsena kotitilalla.

"Meillä oli kotona emakkosikala. Joskus kultaisella 70-luvulla oli lehmiä ja kanojakin. 4H:n kautta olin mukana keräämässä lannoitesäkkejä, mistä käärimme kaveriporukalla ihan mukavat taskurahat."

Alakoski kertoo tehneensä pienestä pitäen töitä. Ensimmäinen virallinen kesätyöpaikka oli leipomossa. Yhden kesän hän työskenteli seurakunnalla ja kaksi kesää Anttilan lihaosastolla.

"Olen ehdottomasti sitä mieltä, että jokaisen nuoren pitäisi päästä työelämään kiinni mahdollisimman varhain. Siitä kertyy elämänkokemusta, vaikkei loppuelämäänsä siellä lihatiskin takana viettäisikään."

Ylioppilaaksi kirjoitettuaan Alakoski meni armeijaan, sieltä Länsi-Suomen opistoon vuodeksi ja sitten opiskelemaan luokanopettajaksi Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitokseen.

"Se oli varsin kuninkaallinen oppilaitos, kun samasta opinahjosta ovat valmistuneet tangokuningattaret Arja Koriseva, Saija Varjus ja Taina Kokkonen. Kummeleistakin ainakin yksi on siellä opiskellut."

Valmistuttuaan Alakoski joutui kääntämään takkiaan yhdessä periaatteellisessa kysymyksessä:

"Olin aina sanonut, että Helsinkiin en ikinä muuta. Sain kuitenkin töitä Meilahden ala-asteelta ja sinne lähdin. Enkä ole katunut! Helsinki on näyttänyt minulle parhaat puolensa monin tavoin."

Kaksi vuotta Meilahdessa opettivat Alakoskelle kaksi tärkeää asiaa:

"Kaupunkilais- ja maalaislapsilla ei ole suurta eroa. Kansainvälisyys on tässä ja nyt. Se on meille rikkaus."

Alakoskella on omakohtainen kosketus lapsiin, sillä mies on kahden pojan isä. 7-vuotias Akseli aloittaa syksyllä koulun ja melkein 3-vuotiaalla Alvarilla on paljon sanottavaa.

"Lapset ovat elämän rikkaus ja tuoneet siihen paljon sisältöä."

Vaimonsa mies tapasi vuonna 2002.

"Se alkoi tuntua hyvin nopeasti oikealta. Samanlainen tausta, arvopohja ja ajattelumaailma auttavat parisuhteessa pitkälle. Huumori on tärkeä osa jokaista päivää."

Ruuhkavuodet tuntuvat kuitenkin aika ajoin. Alakoski muistuttaa, että pikkulapsiperheet tarvitsevat joustavuutta ja ymmärrystä työelämältä.

"Työelämän vaativuus on kasvanut, mutta samaan aikaan yhteiskunta tarvitsee lapsia. Lapset ovat yksilön oma päätös, yhteiskunta ei voi kantaa vastuuta vanhempien puolesta. Mutta ymmärrystä pitää olla puolin ja toisin."

Kahden pojan isä on kuullut vanhempien ja viisaampien muistuttavan, että nyt pitää nauttia, kun lapset ovat pieniä.

"Tiedän, että isompina lapset eivät enää tule viereen. Nytkin on jo niitä tilanteita, että jään kakkoseksi. Jos isä pyytää ulos tai joku kaveri pyytää ulos, siinä jää isä kakkoseksi. Auttamatta."