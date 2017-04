60 vuotta toiminut baari on kuin aikamatka, viimeaikoina meno on rauhoittunut – "Nykynuoriso on entistä fiksumpaa"

Tarina-Tupa huokuu menneiden aikojen baarinostalgiaa. Se on kuin aikamatka. Sisustus on säilynyt samana vuosikymmenien ajan: vanhoja kernituoleja ja limu- ja olutmainoksia. Nurkassa on vanha levyautomaatti.

Vastaavat ajan patinoimat kyläkuppilat ovat kadonneet lähes tyystin Suomesta. Ei ihme, että Tarina-Tupa on nähtävyys, jonne saavutaan kauempaakin.

Tarina-Tupa täytti kesällä 60 vuotta. Viimeiset 34 vuotta yrittäjänä on toiminut Leena Linjamäki. Hän pitää myös samassa rakennuksessa sijaitsevaa kukkakauppaa.

Yrittäjän mukaan baarielämä on muuttunut paljon 80-luvulta.

"Porukka ei ole yhtä meluista ja räyhääminen on vähentynyt takavuosista. Nykynuoriso on entistä fiksumpaa."

Myös asiakaskunta on muuttunut. Takavuosina sotaveteraanit istuivat baarissa aamupäivästä iltaneljään.

"Iltaisin kävi nuorempaa väkeä."

Tarina-Tuvassa järjestetään tietovisoja, musiikki-iltamia ja vaalivalvojaisia. Perinteet ovat kunniassa. Veikkauksen vanhana palautuspäivänä keskiviikkona pelataan ja parannetaan maailmaa joukolla.

Tiistenjoen kylä sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Lapuan keskustasta.

Baarin lisäksi kylässä on oma pankki ja kirkko.

Baariemäntä Linjamäki epäilee, että Tiisteltä löytyy värikkäitä kyläpersoona keskivertoa enemmän. Tarina-tupa on nimensä veroinen.

Tarinoita olisi kirjaksi asti.

"Kerran eräs kanta-asiakkaamme ajoi polkupyörällä baarin pihaan.

Pyöränjobbarilla oli lankapuhelin ja perässä laahasi pitkä jatkojohto ja pistorasia. Kysyin häneltä, että miksi sinulla on puhelin mukana. Mies vastasi, että siksi kun vieraat miehet soittelevat vaimolle, Linjamäki muistelee vuosien takaista hetkeä.