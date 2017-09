Anne Maria otti pankkilainan ja osti purkukuntoisen navetan – rakennuksesta tuli kylän yhteinen tapahtumakeidas

Kymmenen vuotta sitten maskulainen perheenäiti Anne Maria Laiho ihastui pitkään tyhjillään olleeseen Mannin kivinavettaan Liedon asemalla.

Vaikka monet pitivät navettavanhusta purkukuntoisena, hän näki siinä valtavat mahdollisuudet. Haaveena oli, että navettamiljööstä tulisi kyläläisten yhteinen ajanviettopaikka ja tapahtumakeidas.

1200 neliön rakennuksen ja sen pihamaan kuntoon saaminen oli valtava urakka, joka oli toteutettava talkoovoimin. Ensi alkuun navetalta vietiin kaatopaikalle 26 kuorma-autollista romua.

Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, navetan sisätilat on remontoitu. Katto sekä vesi- ja viemäriverkostot on uusittu ja rakennuksen kylkeen on noussut kiinteä esiintymislava.

"Aloitimme täysin nollasta. Onhan tämä vaatinut verta, hikeä, kyyneleitä ja etenkin aikaa. Tämä on kuitenkin ikuinen savotta, jota en saa valmiiksi eläessäni. Olen ansainnut täysin kylähullun maineeni", Anne Maria Laiho toteaa nauraen.

Mannin Navetasta tuli Laihon haaveilema kyläläisten yhteinen ajanviettopaikka. Etenkin Liedon asemanseudun nuoriso on ottanut paikan omakseen.

"Tänne saa tulla pelailemaan ja juttelemaan. Nuoret tietävät kyllä, että täällä vaara joutua talkoohommiin. Monet nuoret ovat viettäneet täällä enemmän vapaa-aikaansa kuin kotonaan. Aika rientää nopeasti. Osalla alussa mukana olleista nuorista on jo omia lapsia.

Vuonna 1911 rakennettu Mannin Navetta on toiminut myös erilaista tapahtumien kuten limudiskojen, häiden, possujuhlien, musiikkifestivaalien ja syntymäpäivien pitopaikkana. Ylävintillä mahtuu pistämään jalalla koreasti isompikin juhlaväki.

"Nyt tämä paikka on jo niin hyvässä kunnossa, että tätä kehtaa esitellä. Täällä on pidetty viime aikoina paljon häitä ja syntymäpäiviä. Navetasta ei saa prinsessapaikkaa, mutta rentohenkisiin tapahtumiin tämä sopii oikein loistavasti."

Laiholta kysytään usein, mikä sai asuntovelallisen perheenäidin menemään pankkiin ja ottamaan lisää lainaa ja uhraamaan navetan kunnostamiseen miltei kaiken vapaa-aikansa?

"Se on vaan niin mukavaa olla yhdessä. Hienointa on silloin, kun koolla on eri-ikäistä porukkaa. Vanhat saavat iloa pienten touhuista ja pienet oppivat uutta kuuntelemalla vanhojen horinoita", hän vastaa.

Tällä hetkellä navettaan on tekeillä biljardihuone ja seuraavaksi invavessa. Haaveissa siintävät myös saunan ja paljun saaminen. Ei olisi ihme, jos nämänkin suunnitelmat toteutuisivat.