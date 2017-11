Henkinen äitiyspakkaus tukee vanhempien jaksamista – "Vanhemmat ovat aiempaa enemmän yksin"

Neljän yliopiston tutkijoista ja suomalaisen yhdistyskentän toimijoista koostuva yhteistyöryhmä Parental Box kehittää vanhempien tueksi "henkistä äitiyspakkausta".

Kyseessä on tieteelliseen tutkimukseen perustuva tietopaketti, joka on tarkoitus saada ilmaiseksi kaikkien suomalaisvanhempien saataville.

Tiimiä vetää Helsingin yliopiston erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara, jonka mukaan tiedolla on monenlaista tarvitsijaa.

"Kahtiajakautuminen näkyy perheissä. On niitä, joilla ei ole juurikaan tietoa, ja sitten niitä, jotka ylisuorittavat ja ovat stressaantuneita", hän luonnehtii.

Parental Boxin avulla tutkijat haluavat auttaa aikuista pärjäämään sekä lapsen että oman vanhemmuutensa kanssa.

Ryhmän kaupallistajana toimivan Anna-Mari Sajaniemi arvioi, että tietopaketille on luontainen tarve yhteiskunnan muuttumisen myötä. Avun pyytämistä ei tulisi hävetä.

"Ennen monta sukupolvea eli yhdessä, mutta kaupungistumisen myötä luontainen tukiverkko on jäänyt taakse. Vanhemmat ovat aiempaa enemmän yksin."

Parivaljakko uskoo, että vanhemmat jäävät liian usein epävarmuuden kanssa yksin. Tietolähteitä on tarjolla pilvin pimein, mutta luotettavaa tietoa voi olla hankalaa erottaa tietomeren kuohuista.

Tiimi kisaa ideallaan marraskuun lopussa ratkeavassa Helsinki Challenge -tiedekisassa. Toisin kuin suurella osalla kilpailun finalisteista, Parental Boxin innovaatio ei ole luonteeltaan lääke- tai luonnontieteellinen vaan sosiaalinen. Tiimi ei silti erottele erityyppisiä keksintöjä keskenään.

"Koko yhteiskunnan menestys perustuu siihen, miten hyvin sen jäsenet voivat", Sajaniemi huomauttaa.

Käytännössä tietopaketti olisi kaksiosainen. Ensinnäkin se sisältäisi 10 fyysistä, ytimekästä tietokorttia, jotka jaettaisiin äitiyspakkauksen mukana.

"Se on sisäänheittotuote, ensiapupakkaus", Uusitalo- Malmivaara kuvailee kortteja.

Toinen osa olisi digitaalinen palvelu. Hanke on avannut marraskuun alussa Paboon-nettisivuston, johon tietoa on tullut saataville. Palvelu on tarkoitus tehdä saataville myös mobiilisovelluksena.

Perheiden tarpeita selvitetään vielä vuoden verran haastattelujen avulla, ja digituotetta kehitetään niiden avulla.

Nettisivuston ja mobiilisovelluksen myötä tiedon levittäminen laajalle on halpaa. Lisäksi tietoja voi tekoälyn avulla muokata kunkin perheen tarpeisiin.

"Onhan vauvanhoito-oppaita vaikka kuinka paljon. Täytyy kuitenkin olla jokin, mikä on riittävän simppeli ja nopeasti saatavilla", Uusitalo-Malmivaara linjaa.

Etuna muihin oppaisiin nähden olisi myös se, että netissä olevaa tietoa voi päivittää. Hankkeessa on tieteentekijöiden lisäksi yhdistyksiä, jotka tukevat suomalaisten perheiden jaksamista.

Ryhmän tutkijat työskentelevät Helsingin, Uppsalan, Warwickin ja Jyväskylän yliopistossa.

Tiimiin kuuluu myös jäseniä esimerkiksi Suomen mielenterveysseurasta sekä Ensi- ja turvakotien liitosta, joiden tietoja hanke välittää eteenpäin. Näin edesautetaan liittojen toimintaa ja vältetään turhaa työn toistamista.

Vaikka apupaketti olisi kaikille suomalaisille ilmainen, sen pitää tuottaa tuloja. Tiedonkin laatiminen maksaa.

Yksi ansaintamalli olisi käyttäjille kohdennetut lisäpalvelut. Lisäksi ulkomailla palvelu olisi maksullinen.

"Ulkomailla ei ole äitiyspakkausta", Lotta Uusitalo- Malmivaara huomauttaa.

"Tai neuvolajärjestelmää", Sajaniemi lisää. "Päämarkkina-alue tulee olemaan Suomen ulkopuolella."

Jotta suomalaistuote otettaisiin vastaan myös muualla maailmassa, se pitää tehdä ymmärrettäväksi kutakin kulttuuria varten. Myös muille markkinoille mennään tieteellinen tieto edellä.

"Meillä on yhteistyöyliopistoja eri maissa, joiden avulla rakennamme paikallista yhteiskunnallista kontekstia", Sajaniemi kertoo.

Ensin tuote on kuitenkin tarkoitus saada suomalaisiin äitiyspakkauksiin, neuvoloihin ja älypuhelimiin. Parental Boxin jäsenet toivovat, että tämä voisi tapahtua jo ensi vuonna.

Parental Box on yksi Helsinki Challenge -tiedekilpailun seitsemästä finalistista. Marraskuun Kantri esitteli, miten finalisteista kolme mullistaisi maailmaa. Kilpailun voittaja selviää 24.11.