Kantrin lukijat muistelevat lasista lapsuuttaan: "Paras lahja minulle olisi ollut raitis isä ja rauha maassa"

Suomessa on tällä hetkellä 65 000–70 000 lasta, joiden vanhemmista vähintään toisella on päihdeongelma. Se on noin kuusi prosenttia kaikista alaikäisistä.

Kantri pyysi lukijoiltaan muisteluita lapsuudesta ja miten vanhempien juominen siihen vaikutti. Suru ja häpeä elävät vahvoina vielä vuosikymmenten jälkeenkin.

Nimimerkki Isän tyttö kertoo, että hänen isänsä käytti alkoholia lähinnä viikonloppuisin. 1950-luvulla hän oli töissä viikot palaten lauantai-iltana kotiin.

"Minä aloin lauantaina jo hyvissä ajoin jännittää: tuleeko isä humalassa kotiin. Tavallisesti tuli."

Jouluaatto oli kirjoittajalle vuoden tuskallisin päivä. Isä ei ollut pahapäinen juopuneena, mutta kotona syttyi aina riita.

"En voinut iloita mistään joululahjastakaan. Paras lahja minulle olisi ollut raitis isä ja rauha maassa."

Kirjojen maailmaan pakeneminen oli lapsena lohtu ja turva. Pelko jäi kuitenkin elämään, ja kirjoittaja ahdistuu edelleen riidoista.

"Mietin selviydyinkö vai varjostavatko lapsuuden traumat vieläkin, vaikka tapahtumista on jo kuusikymmentä vuotta?"

Lapsen kannalta pahinta ei itse asiassa ole itse juomisesta ja kumottujen annosten määrästä, vaan niiden luomasta ilmapiiri ja muut seuraukset. Vanhempien juodessa lapset joutuvat usein ottamaan suuremman roolin kuin jaksaisivat kantaa.

Nimimerkki Tyttäresi kirjoittaa, että hänen jo edesmennyt isänsä joutui kokemaan sodan ja kantamaan sen järkyttäviä muistoja. Oli aggressiivisuutta, mutta myös herkkää tunteellisuutta.

"Olin jo pienenä terapeutti ja se oli aika iso rooli."

Myös nimimerkki Sota jatkuu mielissämme muistelee, kuinka sota järisytti hänen perhettään. Isä oli sotainvalidi, joka turrutti henkistä pahaa oloaan alkoholilla.

"Lapsuus oli täynnä pelkoa, väkivaltaa, ahdistusta, häpeää. Asioista ei koskaan puhuttu – ei kotona eikä kodin ulkopuolella."

Vanhempien juominen vaikuttaa myös aikuistuneiden lasten käyttäytymiseen. Itseluottamus voi olla pirstaleina, ja omaa sekä muiden alkoholinkäyttöä saattaa tarkkailla hyvinkin valppaasti.

Nimimerkki Rauni kertoo isänsä käyttäneen alkoholia ja tulleen usein juovuksissa kotiin. Humalainen isä hävetti koululaista, eikä hän uskaltanut pyytää heille kavereita yöksi.

Selvänä isä oli mukava, ja Rauni sanookin olleensa isän tyttö. Hänen unelmiinsa ja tavoitteisiinsa isän juominen kuitenkin vaikutti.

"Toivoin aina, että saan raittiin miehen, ja sainkin. Olemme olleet naimisissa 30 vuotta ja olen lastemme puolesta ikionnellinen, että heillä on raitis, ihana isä."