Demokratia on vaarallista!

Luulen että meistä jokainen on enemmän tai vähemmän pyörällä päästään siitä, mitä maailmassa nyt tapahtuu.

Donald Trump häsää Amerikassa, ja kylvää suvaitsemattomuuden siementä maahan. On pelottavaa nähdä mitä sato on.

Britannia on lähtemässä Euroopasta, kukaan ei vaan tiedä minne ja koska?

Miksi tähän on tultu? Siksi, että demokratia toimii ja se on vaarallista! On ihmeellistä, että ennen vaaleja ollaan varmoja siitä, ettei mikään hullutus mene läpi, ja vaalien jälkeen ollaan suut suurella, että kuinka tässä näin kävi?

Erkaannutaan Euroopasta, vaikka ei sitä kukaan oikeasti halunnut.

Oho, joku äänesti narsistisen psykopaatin valtaan, vaikka asian piti olla vitsi. Mitä tämä meidän ylistetty demokratiamme oikein puuhailee?

No, katsotaanpa vaikka meidän oman maan tilannetta. Viime eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 70,1. Suurimmat puolueet saivat noin 20 prosentin kannatuksen per puolue.

Mutta ehdottomasti suurin ”puolue” oli äänettömien liitto, ne, jotka eivät vaivautuneet uurnille. Mitä jos he yhtäkkiä äänestäisivät ja löytäisivät uuden ja ihmeellisen, vaikkapa Rallin Puhallus-puolueen?

Rallin Puhallus olisi koko köyhän kansan asiaa ajava uudistusliike. Puolueella olisi vain yksi selkeä teema, johon mahtuu kaikki lupaukset: Suomi suureksi taas! Totuudella ei olisi väliä, mitä isommat valheet, sen paremmin ne menevät kansaan.

Ensinnäkin, Suomen jokaiselle rajalle tulisi muuri, iso muuri, Tornionjokeen kelluva sellainen.

Ruotsalaiset, jotka eivät viimeksi sotineet, saavat vallata meidän puolesta Karjalan takaisin, sitten muuraamme rajalle tiilimuurin, jonka venäläiset maksavat! Ja tämä on lupaus!

Lisäksi tulisi uusi laki: Oman muurin oikeus. Jokainen saa rakentaa naapuriaan vasten niin ison muurin kuin tarpeellista, rahoitusta saa ja sitä voi hakea valtiolta. Loppuu ne ikuiset naapurikitinät.

Puhallus-puolue lupaa työtä kaikille, jotka sitä haluavat tehdä. Ne, jotka eivät halua, ei se mitään. Ei kaikkien tarvitse tehdä Suomessa työtä! Jos Puhallus pääsee valtaan, asia on näin!

Kaikki ulkomaalaiset poistetaan maasta ja niiden tuloa tänne rajoitetaan rajusti. Me suomalaiset olemme hiljaista ja rujoa kansaa: tykkäämme olla yksinämme. Kaikki sosiaalisuus on hörhöjen höpötystä. On koko maailmalle parempi, että lisäännymme vain keskenämme.

Ulkomailta tulevaa tavaravyöryä rajoitetaan, teemme kaiken itse. Maataloudesta poistamme kaikki tuet, ja nostamme ruuan hintaa niin, että tuotteiden hinnoista saa kulut ja katteen!

Kerromme palkat kahdella, jotta kansalla on varaa ruokaan. Jos pääsemme valtaan, lupaamme tuplakesälomat, kiky-sopimuksen mitätöinnin, sote-uudistuksen unohtamisen, autoveron poistamisen.

Baltian maat saavat maksaa teidemme kunnossa­pidon, täällä kerta ajelevat.

Rahoittaaksemme kaiken vaadimme norjalaisilta osaa öljytuloista. Puhallus-puolueen tutkimusten mukaan öljyä on syntynyt myös Suomen maaperällä, se on vain ajan kanssa valunut Pohjanmeren pohjalle.

Suomi Suureksi – Rahat norjalaisilta!

Lopuksi lupaan nostaa valtaan kaikki sukulaiseni ja yhden vävyn, aivan vain siksi, jotta asiat hoidetaan kunnolla!

Toivotaan ettei mitään tuon kaltaista tapahdu – vaan eipä sitä enää demokratiasta tiedä...

Kirjoittaja on teuvalainen maanviljelijä ja Elonkerjuu-yhtyeen kitaristi.