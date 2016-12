Eppujen Martti Syrjästä tuli maatilan isäntä: ”Ottaisin kanoja ja pässejä, mutta kun ne vaativat nykyisin helvetin luvat”

Neljä vuotta sitten Martti Syrjä, 57, pakkasi kimpsunsa ja muutti Tampereelta kotikonnuilleen Ylöjärvelle vanhemmilta peritylle maatilalle.

”Toteutin maalle muuton, kun aika oli kypsä. Kun lapseni kasvoivat aikuiseksi, minun ei tarvinnut enää asua kaupungissa. Rakastan maalla asumista. Ei minua saisi enää muuttamaan takaisin kaupunkiin”, toteaa Martti Syrjä.

Kolmen hehtaarin tilalla on riittänyt puuhasteltavaa. Apuna on vanha Belarus-traktori, jonka hän korjaa tarvittaessa itse. Maatilan työt tulivat tutuksi Syrjälle jo lapsena, mutta paljon löytyy uuden opettelua.

”Olen kyntänyt peltoja kolme vuotta sellaiseen kuntoon, että niissä voisi alkaa viljellä jotain. Tähän mennessä olen viljellyt vain perunaa, porkkanoita ja sipuleja omaan käyttööni.”

Harrasteviljelijäksi itseään kutsuva muusikko ei aio koskaan viljellä elannoksi. Tavoitteena on, että pellolla kasvatettua luomuruokaa päätyisi omaan pöytään ja tutuille.

Eli kappoihin ei ole tulossa ”Martin ruispuuroa”?

”Sehän tästä vielä puuttuisi, jos jokainen Eppujen keikalle tulija ostaisi säkin Martin perunoita. Tuo on oikeasti aika hyvä idea”, Syrjä vastaa nauraen.

Suomirockin legendalla on maatilan suhteen haaveita, mutta niiden toteuttamista hän pitää vaikeana. Esteenä eläinten pidolle ovat monimutkaiset lupa-asiat.

”Jos muutaman kanan ottaisi, niin siihenkin vaaditaan sellaisen määrä lupia ja papereita, että into lopahtaa nopeasti. Koko touhu on mennyt pelleilyksi. Olisihan se hienoa palata muutaman vuosikymmenen taakse, ottaa kanoja ja muutama pässi kesäksi, mutta kun nekin vaativat jotkut helvetin luvat”, Syrjä kritisoi.

Perjantaina ensi-iltansa saanut Saku Pollarin ohjaama Eput-dokumenttielokuva kertoo lämminhenkisellä tavalla 40 vuotta täyttäneen yhtyeen tarinan.

Vuonna 1977 Ylöjärvellä perustettu Eppu Normaali koostuu aidoista maalaispojista, jotka joutuivat uransa alussa opettelemaan ja tekemään kaiken itse. Seuraavana vuonna tamperelaisen Poko Recordsin kanssa tehty levytyssopimus käynnisti nopean nousun suomirockin huipulle.

”Meillä oli taitoa, itsepäisyyttä ja lahjakkuutta. Mutta ei bändistämme olisi koskaan tullut mitään, ellei meillä olisi ollut myös hyvää tuuria. Monilla käy toisin päin; on tuuria, mutta taidot eivät riitä.”

Eput-elokuva kertoo maailmasta, jota ei enää ole. Syrjä epäilee, olisiko Eppu Normaalin kaltainen tarina nykypäivänä edes mahdollinen.

”Todennäköisesti nykybändit eivät pysy yhtä kauan kasassa kuin me. Ne eivät myöskään toimi yhtä tee-se-itse-pohjalta koska nykyisin kaikki on saatavana valmiina. Me jouduimme aloittamaan aivan alkeista, joka myös on tavallaan ollut hieno matka”, Syrjä sanoo.

Eput-elokuvan ensi-ilta on 2. joulukuuta.