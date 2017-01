Erja Lyytisen vuosien työ näkyy kalenterin täyttymisenä - silti muusikolle elämä on jatkuvaa pätkää

Kuopiosta maailmalle ponkaisseen Erja Lyytisen vuosi ollut on työläs. Helmikuun alussa ilmestyvä kuudes studiolevy on ollut toistaiseksi työläin ja myös kallein, tämän hetken kansainvälisesti tunnetuin suomalainen bluesmuusikko kertoo tammikuun Kantrin haastattelussa.

Osaksi joukkorahoituksella tehty levy ilmestyy Pohjoismaissa reilun viikon kuluttua 3. helmikuuta.

Uuden levyn isompi panostus näkyy myös niin, että albumilta on tehty bluesmuusikoille epätyypillisesti videoita, vieläpä kaksittain. Nimikappale Stolen Hearts sai viime viikolla seuraa 24 Angels -kappaleesta.

Artistin korviin kantautunut palaute nimikappaleen videosta on ollut hyvää: "Eihän mulla tietenkään ole vertailukohtaa, kun se on mun eka video. Siihen tuli yöllä tehdyissä kuvauksissa film noir -fiilinkiä, josta ihmiset ovat olleet erityisen otettuja."

Levy eroaa aiemmista myös sisällöltään. "Toki siinä on myös fiktionaalisia tarinoita, mutta yksityiselämä on jättänyt jälkensä kappaleisiin. Sellaista perhe-elämän ja parisuhteen ristiaallokossa olemista, raskastakin."

Kai minussa on tapahtunut jonkunlainen aikuistuminen, kolmivuotiaiden kaksospoikien äiti hymähtää.

"Äitiys muuttaa naista vahvasti. Ja parin viime vuoden aikana on tapahtunut itselle myös henkinen avautuminen.... se kaikki on siirtynyt musiikkiin."

"Samalla esiintyminen on tullut rennommaksi", hän toisaalta huomioi.

Viime vuonna kotimaassa tehty yhteiskiertue Heikki Silvennoisen kanssa oli paitsi muusikoille itselleen myös keikkajärjestäjille myönteinen yllätys. Bluesmuusikot eivät Suomessa turhan usein kerää täysiä saleja.

Toinen yhteiskiertueen myönteisistä oivalluksista oli se, että Erja esitti ensimmäistä kertaa bluesia myös suomen kielellä. Kappaleita oli kertynyt pöytälaatikkoon matkan varrella. Lisäksi hän kirjoitti yhden dueton erikseen ja se päätyi radiosoittoon singlenä.

"Mukauduin Heikin maailmaan ja hän minun. Mutta se ei ollut vaikeaa. Meillä on samanlainen estetiikka, oli järjettömän hieno kombinaatio, kun oli niin huikea bändikin."

Lyytinen vinkkaa, ettei yhteistyö jäänyt yhteen kertaan vaan jatkoa on tulossa "varmaan vielä tämän vuoden puolella."

Sitä ennen Lyytinen kiertää uuden levynsä puitteissa ensi viikon keskiviikosta alkaen.

"Se tulee olemaan elämäni tiukin rupeama – 24 keikkaa 28 päivässä", myöntää jopa ahkerana tunnettu Lyytinen itse ja lupaa jättää jatkossa aikaa myös palautumiseen.

Keväälle on tiedossa lyhyempi kiertue Englantiin ja festivaaleille on varauksia koko vuodeksi. "On tosi hieno tilanne, että vuosien työ alkaa näkymään. Elämä on nyt suunniteltu paljon pidemmälle kuin ennen. Muusikon elämässä kun jokainen työ on silti pätkätyö."

Lue lisää Lyytisen ajatuksia musiikkiyrittäjyydestä, äitiydestä ja savolaisuudesta tammikuun Kantrista.