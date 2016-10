Itkuvirsitaiteilija itkee maaseudun ahdinkoa – katso video

Itkuvirsillä on annettavaa myös nykyihmisille, kertoo 79-vuotias Pirkko Fihlman. Hän on jatkanut vanhaa äänellä itkemisen perinnettä.

Arkikielessä itkuvirsillä on usein negatiivinen kaiku, joka yhdistetään ainaiseen valittamiseen. Sen Fihlman haluaa oikaista. "Itkuvirsi on valituslaulu, ei valittamislaulu. Valitus on aina ulospäin. Se hakee muutosta."

Fihlman uskoo, että itkuvirsillä on annettavaa myös tämän päivän ihmisille. Ne laittavat pysähtymään hektisessä elämässä ja antamaan tunteille tilaa.

"Halutaan monta kertaa laittaa peitto päälle, ettei kukaan näe miltä minusta tuntuu. Lääkäritkin antavat vain pillereitä, että mieliala säilyy. Jollain tavalla pitäisi antaa mahdollisuus purkaa ne tunteet."

Tunteen välittyminen on itkijälle hyvin tärkeää. "Apeutumisen myötä itkijä vie tunnepolulle kuulijansa kokemaan surun, ilon ja kiitoksen tunteita."

Äkkiseltään ajattelisi, että itkeminen apeuttaa vain lisää. Siihen Fihlmanilla on vastaus valmiina.

"Itkuvirttä pitää oikeastaan niin kauan pöyhiä, kunnes tulee valo kohti. Silloin tietää päässeensä eteenpäin. Pitää tavallaan löytää empaattinen puoli negatiivisesta asiasta, surusta, mistä on lähtenyt liikkeelle", Fihlman selittää.

Itkuvirret tunnetaan kaikissa maanosissa. Niitä pidetään arkaaisena runoutena ja musiikkina. Ennen vanhaan itkuvirsillä oli tärkeä tehtävä esimerkiksi Raja-Karjalan kylissä ortodoksiväestön keskuudessa. Niitä laulettiin eron hetkellä.

Itkuilla oli toinenkin tehtävä. Nainen saattoi ennen vanhaa purkaa myös omia arkisia tuntojaan itkuvirsiin. Tällaisia itkuja on kutsuttu tilapääitkuiksi, sillä niitä tehtiin tilanteen mukaan mistä tahansa tunteista.

Hän on tehnyt tilauksesta itkuja esimerkiksi tämän päivän naisille ja asunnottomille. Nyt on vuorossa itku nykymaataloudelle, jonka sanoittamiseksi hän tutustui uutisiin ja erilaisiin nettikirjoituksiin.