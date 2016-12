Joulukuun Kantri ilmestyi!

Suomesta löytyy monia kotipihaan rakennettuja kappeleita, pikkuruisia tai hiukan isompia. Yhteistä näille on kutsu saapua hiljentymään - ihan kaikille. Kantri vieraili erilaisissa pyhäköissä eri puolilla maata.

Yksinäisyys on raastavaa, ja pitkään jatkuessaan se käy jopa terveyden päälle. Sillä on monta muotoa, ja jopa viidennes eli miljoona suomalaista kertoo kokevansa yksinäisyyttä.

Satu ja Kari Kohonen muuttivat elämänsä suunnan, kun he ostivat vanhan talon maalta. Nyt he kasvattavat mangalitzoja eli villasikoja. Villasian terveellinen laardi on tulevaisuuden hittituote, he uskovat.

Marita Kärkkäinen puolestaan haaveili työskentelystä maaseudun rauhassa. Nyt hän elää unelmaansa: kasvattaa joulukuusia ja kirjoittaa näytelmiä.

Amaryllis on joulun hehkuva väriläiskä. Sen kukinta palkitsee odotuksen.