Kanojen ylimääräisistä sulista syntyi hittituote: "Monet luulevat, että kaikki eläinten hyödyntäminen on niiden riistämistä"

Paimiolainen Vuonue ja Viipsinpuu -käsityöpuoti valmistaa maatiaiskanojen ylimääräisistä sulista kauniita korva- ja kaulakoruja.

Idea koruista syntyi sattumalta, kun Piia Aaltonen huomasi kuinka luonnostaan kauniita ja koristeellisia yksittäiset sulat ovat. Ystäviensä kannustamana hän alkoi myydä sulkakoruja omassa verkkokaupassa. Kanansulkakoruista on tullut kuin varkain myyntimenestys. Nyt niitä myydään jälleenmyyjien toimesta ympäri Suomea ja kysyntä lisääntyy.

Korurasian takana on Luonnonvarakeskuksen logo. Se kertoo että valmistaja on sitoutunut suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelmaan. Ekologinen elämäntapa ja eläinten hyvä kohtelu ovat yritykselle tärkeitä arvoja.

Kanat ja kukot elävät mukavassa kanalassa, jossa on ulkoilumahdollisuus ympäri vuoden. Kananuorikoita kasvatetaan myytäväksi pieniin kotikanaloihin ja kukot päätyvät paisteina Rekoon.

Tuotteen alkuperä ja hyvä tarina kiehtovat asiakkaita nykypäivänä.

"Myyntitapahtumissa moni asiakas tulee kehumaan, että onpa teillä kauniita tuotteita. Kiinnostus lisääntyy, kun he kuulevat, että tuote on valmistettu alusta loppuun saakka meidän kotitilalla. Onneksi riittävän moni asiakas arvostaa sitä", Piia Aaltonen sanoo.

Toisinaan ihmisille on selvitettävä, että eläimet eivät joudu kärsimään käsitöiden takia.

"Kerran eräs asiakas katsoi meidän villatuotetta ja totesi, että voi lammasparkaa. Joskus meidän on selvitettävä, että kanoilta ei nypitä sulkia. Monilla ihmisillä on harhaluulo, että kaikki eläimistä saatu hyöty on niiden riistämistä."

Piia ja hänen aviomiehensä Mikko Aaltonen pyörittävät yritystoimintaa päivätöiden ohessa. Mikko työskentelee ilmastointiasentajana. Piia on karjanhoitajana läheisellä lypsytilalla.

Oma käsityöyritys syntyi sattuman kautta, kun ikänsä käsitöitä harrastanut Aaltonen mietti, minkälaisia vaatteita hän halusi itselleen ja antaa lahjaksi. Toinen toistaan hienompia käsitöitä valmistui lopulta niin paljon, että ystävien rohkaisemana hän perusti Vuonue ja Viipsinpuu -yrityksen.

Myyntikanavina toimivat oma verkkokauppa sekä erilaiset myyntitapahtumat. Aaltoset jättivät kaupungin ja muuttivat maalle kahdeksan vuotta sitten. He rakensivat talon Paimion Preitilän kylälle. Perheeseen kuuluu kolme lasta.

Aaltoset kokevat olevansa onnekkaina, kun he saavat elää maaseudulla ja nauttia sen mahdollisuuksista.

"Maaseudulla pystyy elättämään itsensä kekseliäisyydellä. Meidän kohdalla kaikki alkoi pienimuotoisesta maatiaiskanojen kasvatuksesta. Pienistä palkkatuloistamme säästimme rahaa, ostimme maata ja rakensimme talon. Asiat menevät eteenpäin omalla painollaan ja se innostaa meitä", Piia Aaltonen toteaa.