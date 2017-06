Keräilijällä on Suomen suurin kokoelma: 82 kansallispukua

Keuruun kansallispuvun sininen silkkiessu heilahtaa, kun Mari Varonen kipittää kohti hevoshakaa. Tottunein ottein hän vie elämää nähneen Neo-ruunan laitumelle. Suomenhevonen haukkaa heinätukon ja Maria naurattaa. ”En sentään oikeasti käy tallilla kansallispuku päällä”, hän selventää. Joskus tallille lähtiessä päälle voi kyllä unohtua jokin puvun osa. Mari nimittäin käyttää kansallispukua silloin tällöin myös arkena. Joskus ihan kotonakin, koska se on hänestä niin ihana päällä. ”Kerran eräs mies ajoi pyörällä ojaan, kun ulkoilutin koiraa kansallispuku ylläni. Kaipa tuo näky oli hänestä niin ihmeellinen.” Marilla totisesti on mistä valita. Hän omistaa tällä hetkellä 82 erilaista pukua, mikä on tiettävästi maan suurin yksityinen kokoelma. Hän on työstänyt puvuista nettiin sivuston, missä hän esittelee puvut ja niiden tarinat. ”Haluan osoittaa, että kansallispuku on ajan virrassa elävä vaate.”

Tuuli puhaltaa laukaalaisella ratsutilalla. Koivut tuoksuvat, ilmoilla on alkukesän tuoreus. ”Myös tunkkaiset puvut pitää tuulettaa”, vertaa Mari Varonen. Hänelle kansallispuku tarkoittaa paljon muutakin kuin isänmaata tai tanhutapahtumaa. Marille kansallispuku merkitsee kauneutta, käsityötaidon mestarinäytteitä ja käyttömukavuutta. Melko monelle muulle nelikymppiselle kansallispuku on sen sijaan asu, jota ei kuuna päivänä laittaisi ylleen. ”Harvoin näitä pukuja näkee enää esimerkiksi perhejuhlissa kenenkään päällä”, Mari harmittelee. Siksi hän haluaa puistella pölyt pois pukujen harteilta. Hän haluaa pelastaa kansallispuvut pois aittojen nurkista ja ullakkokaapeista ihmisten ilmoille. ”Uskon, että kansallispuvun uusi tuleminen on ihan lähellä. Merkit viittaavat siihen, että nuoret löytävät kansallispuvut netin ja sekakäytön kautta.” Mari itse on pukujen sekakäyttäjä. Eri pukujen osia ei ole lupa sekoitella keskenään, mutta jonkin puvun osan, vaikkapa hameen, voi yhdistää arkipukeutumiseen. ”Enää ei ole tyylirikko käyttää kansallispuvun liiviä farkkujen kanssa.” Mika Laitinen Mari Varonen kuvattuna Jääsken, Koillismaan ja Tiukan puvuissa.

Yksi tuuletuspaikka on netti. Marin perustamilla Kansallispuvussa-sivuilla on vierailtu puolen vuoden aikana 50 000 kertaa. Facebookin kansallispukuryhmässä on pian 4 000 jäsentä. Sosiaalisessa mediassa kansallispuvun ystävät vaihtavat vinkkejä ja valokuvia sekä kutsuvat toisiaan pukujen tuuletustapahtumiin. Mari Varonen syntyi Kuusankoskella työläisperheeseen. Lapsena hänen lähipiirissään ei ollut ketään, jolla olisi ollut kansallispuku. Ensimmäinen kansallispukukipinä hänelle syttyi alle kolmekymppisenä. Innokkaana käsityöihmisenä hän halusi ommella itselleen kotiseutunsa Jaalan puvun. Työ oli vaatelias, ja se jäi kesken. Kohtalo heitti kansallispuvut uudelleen Marin eteen kehruuharrastuksen kylkiäisenä. Hän ryhtyi kuvaamaan vanhoja pellavanmuokkausvälineitä, mutta kuviin tarvittiin aikakautta kuvastava asu. Ei kun nettiin etsimään kansallispukua! ”Olin ihmeissäni tarjonnan runsaudesta. Nettikirppikset tulvivat käytettyjä kansallispukuja. Siellä oli paljon minulle sopivia pieniä kokoja.” Puku kehruukuviin löytyi. Samalla puvut veivät Marin mennessään: mikä aarre käden ulottuvilla olikaan. Perikunnat olivat laittaneet isoäitien puvut kiertoon, ja sehän innosti keräilijää. Hän halusi tuon ja tuon puvun – ja vielä tuonkin. ”Jätin sikseen autonvaihdon, jota olin suunnitellut. Päätin käyttää rahani paljon mielenkiintoisempaan asiaan.” Petteri Kivimäki Keuruun puvun rannekkeessa on reikäommelkoristelu ja hapsutus.

Pietarsaaresta Koivistolle ja Janakkalasta Pyhäjoelle. Varosen kotona piirongit pullistelevat säilytyslaatikoita, joiden päälle on kirjoitettu pitäjien nimiä. Kansallispuvut on nimetty paikkakuntien mukaan, kaikkiaan suomalaisia ja suomenruotsalaisia kansallispukumalleja on yli 400, joten kerättävää vielä riittää. Voi vain kuvitella, kuinka paljon pukujen eteen on nähty vaivaa. Usein puvut ovat kokonaan käsityötä. ”Käytettyjen kansallispukujen hinta ei vastaa lainkaan niiden todellista arvoa töineen ja tarvikkeineen.” Enimmillään Mari on maksanut puvusta muutaman satasen. Pelkkä uuden puvun hamekangas maksaisi sen verran. Ihmiset jopa lahjoittavat hänelle pukuja, koska tietävät niiden pääsevän hyvään hoitoon. Suurin osa puvuista on kokonaisuuksia, mutta joitain osia voi puuttuakin. ”Vaillinaiset puvut täydennän omin käsin. Erityinen intohimoni on tykkimyssyjen valmistus.” Tykkimyssyt kuuluvat länsisuomalaisissa puvuissa aikuisen naisen vaateparteen. Viimeistään avioliiton myötä päänauhat vaihdettiin myssyyn. ”Kovetan myssyjen kopat paperimassasta ja kirjon silkit. Parhaillaan opettelen nypläämään myssypitsejä.” Petteri Kivimäki Mari Varosen erityinen mielenkiinnon kohde on tykkimyssyjen valmistus. Tämä myssy kuuluu Keski-Suomen pukuun.