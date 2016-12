Lappajärveläismies teki omin käsin massiivisen ateljeen - aineksina 1,5 miljoonaa kiloa jätekiveä

Lappajärveläisen Tapio Aution, 60, omin käsin ja omilla rahoilla rakentamaan ateljeehen kuuluvat kivimaalauskirkko, enkelihuone, Kalevala-huone, Vuorenpeikon linna sekä näkötorni, josta avautuu koko Lappajärven selkä. Mäntymetsän keskellä sijaitseva elämyskohde saa kävijän hiljentymään, miettimään ja jopa haukkomaan henkeään..

Autio aloitti rakentamisen vuonna 1995 ostamalleen kahden hehtaarin tontille.

Rakentamiseen on käytetty 1,5 miljoonaa kiloa jätekiveä, jonka joukossa on runsaasti Pihtiputaan ja Alajärven liuskekiveä.

Autio ei pidä kiven määrää erityisen suurena, jos sen jakaa kahdelle vuosikymmenelle.

Vuosikymmenten raskaat kivityöt näkyvät ja tuntuvat taiteilijan käsissä. Sormien niveliä kolottaa ja särkee. Urakka on kuitenkin kesken.

Autio on ammatiltaan poliisi. Hän jäi eläkkeelle tänä vuonna. 36 vuotta poliisivoimissa näkyy hänen töissä. Autio on purkanut niihin ammatissaan kokemaansa ahdistusta ja näkemäänsä pahuutta.

Ensin syntyi massiivinen Vuorenpeikon kivilinna. 2000-luvun alussa Autio sai luojalta näyn kivimaalauskirkosta. Hän ryhtyi tuumasta toimeen ja rakensi 100-paikkaisen kirkon omin käsin.

Upean kivimaalauskirkon alttarimaalauksessa mies kantaa raskasta taakkaa. Aution mukaan maalauksessa kuvastuu se tuska, jonka poliisimies kokee viedessään kuolinviestin menehtyneen lapsen äidille.

Idea suojelusenkelihuoneesta puolestaan syntyi, kun Autio usein onnettomuuspaikoilla mietti, miten ihmiselo voikaan päättyä silmänräpäyksessä.

”Tämä paikan on tarkoitus pysäyttää. Samalla se on seikkailu omaan sisimpääni. Olen käynyt täällä valtavan taistelun itseni kanssa niin fyysisesti kuin henkisesti. Tämä paikka on tehty vähällä rahalla ja kovalla työllä”, Tapio Autio kuvailee.

Tapio Aution ateljeeta on käynyt ihmettelemässä bussilasteittain ihmisiä. Ateljee on avoinna yleisölle juhannuksesta heinäkuun loppuun ja muina aikoina sovitusti.

Kivikirkossa on pidetty häitä, ristiäisiä ja hiljentymishetkiä sekä hyvinvointipäiviä.

Autio on huomannut, että hiljentyminen tekee hyvää kaikille.

”Kerran paatunut ateisti istuskeli täällä pöhnässä. Lähtiessään hän sanoi saavuttaneensa sisäisen rauhan. Tuollaisina hetkinä tämä paikka saavuttaa tarkoitusperänsä.”

Jouluaattona Autio hiljentyy kivimaalauskirkossa perheensä kanssa.

”Kokoonnumme yhteen ja annamme joulurauhan laskeutua.”