Munakas on mainio tähderuoka — lue Kantrin lukijoiden parhaat vinkit

Tähteistähän syntyy vaikka mitä: pannariin ja lettuihin voi käyttää puuron ja vellin jämät sekä vanhat maidot, kermaviilit, raejuustot ja niin edelleen.

Juuston loput munakkaaseen, laatikkoruokien kuorrutuksiin sekä lämpimiin leipiin. Munakkaaseen käy myös liha, kala, makkara ja vaikka lihapullat, samoin pyttipannuun.

Vain mielikuvitus, kokeilunhalu ja kokemus on rajana, mitään ei tarvitse heittää hukkaan!

Tiia Kylänpää, Tuusula

Parhaillaan leivon gluteenitonta rieskaa perunalaatikon jämistä.

Laatikko on ollut pakastettuna (imelletty, gluteeniton ja kypsä perunalaatikko). Otin sen eilen sulamaan. Sekoitin siihen jäljelle jääneet konjakkiluumut. Muita aineksia ovat tattarihiutaleet, sulaa voita, leivinjauhetta, suolaa ja ksantaania ja hienoa gluteenitonta jauhoseosta, jossa ei ole vehnätärkkelystä (mieheni ihokeliakia ei siedä sitäkään). Aion taputella seoksesta teeleivän tapaisia ja paistan ne 225–230 asteessa, kunnes näyttävät kypsiltä.

Toiseen taikinaan laitan kermaviili-sinappikastikkeen, lisäksi samaa perunalaatikkoa kuin yllä ja jäljelle jääneen porkkanaraasteen. Siihen tulee tietysti myös gluteenitonta jauhoseosta ja leivinjauhetta.

Kinkun rasva on sopivan kokoisissa rasioissa pakastimessa. Käytän sen leipätaikinaan joskus, kun muistan ottaa sulamaan. Kinkun luusta on tehty jo hernesoppa, ja osa keitosta on pakastettu.

Riisipuuro, niin kuin muutkin puuron jämät, käytän leipään tai sämpylöihin.

Rosolli ja aurajuusto ne yhteen soppii eli ne voi yhdessä paistaa, saa hyvän laatikon.

Lipeäkalan kastike menee myös leipätaikinaan, jos sitä jää, käy myös makaronilaatikkoon tai lasagneen.

Jos kasviksia tai juureksia jää, niistä syntyy erinomainen kasvissosekeitto. Lisäksi vain perunasosetta joko valmista tai pussista ja tuorejuustoa tai sulatejuustoa.

Kuivat juustokannikat voi myös raastaa ja pakastaa sopivan kokoisiin annosrasioihin, sen kun vain heittelee keiton tai kastikkeen sekaan tai jonkin laatikon päälle.

Perunamuusin lopun voi myös käyttää makaronilaatikossa, tulee varsin hyvää.

Peratun kalan ruodot ja evät sekä pään voi keittää kalakeiton pohjaksi ja pakastaa, samaten teurastetun naudan luut voi keittää lihaliemeksi.

Tiedän että jotkut keittävät kasvisliemien pohjaksi juuresten naatit ja kuoret ja sipulin kuoret, mutta tätä en ole tehnyt, ja ne ovatkin ainoat tähteet, jotka heitän pois.

Helena Veräväinen, Lammi

Laitan keitettyjen pottujen sekaan tuoreita yrttejä tai jollei niitä ole, niin kuivattuja, ja syön rypsiöljyn kanssa : hyvä ja halpa pikaruoka eikä ole liian vaikea valmistaa, lisäksi ihan terveellistä syödä välillä lihaton ateria. Mukaan voi toki tilanteen ja ruokavarastojen mukaan laittaa myös porkkanaa tai muita juureksia. Kaikki juurekset ja perunat kypsyvät samassa kattilassa yhtä aikaa.

Jaana Sivonen, Kokemäki

Perheessämme hyödynnetään edellispäivän ruuantähteet monipuolisesti. Pyrimme kuitenkin siihen, että ruokaa ei tulisi laitettua liikaa.

Pyttipannuun perunoita ja tähteeksi jäänyttä lihaa ja muita aineita.

Tähdeperunat, makaronit ja riisit soveltuvat käytettäväksi salaatteihin ja laatikkoruokiin.

Juuresraasteita sämpylöihin, piirakoihin ja sosekeittoihin.

Kinkunlientä kannattaa ottaa talteen ja käyttää kastikkeisiin ja keittoihin. Voi pakastaa jääpalapusseihin tulevaa käyttöä varten.

Riisijälkiruoka: Kylmään tähteeksi jääneeseen riisipuuroon sekoitetaan hilloa ja kermavaahtoa. On nopea jälkiruoka.

Kylmä mehukeitto jos on jäänyt aterialta, niin maistuu jäätelönkastikkeena tai arkisemmin lämpimän kaurapuuron kanssa.

Edellispäivän paistetut silakat tai muikut ovat oiva leivänpäällys.

Saku

Sämpylä-, rieska- ja leipätaikinoihin käytän usein juuresraasteita, joita on jäänyt edelliseltä päivältä. Raasteita lisään myös joskus pannukakku- ja ohukaistaikinaan antamaan hyvää makua.

Tacojen täytteeksi sopii tähteeksi jäänyt risotto. Jos risoton joukossa on vihanneksia, ei tarvita muuta kuin vihreää salaattia, tomaattia ja salaatinkastiketta.

Lapset tykkäävät.

Isoäidin reseptillä valmistettu mannavanukas on suosikkini. Siihen voi käyttää edellispäivän mannapuuroa.

Kuivaa vaaleaa leipää kuutioina ja paistettuna olen käyttänyt caesarsalaattiin. Uunissa paistettu vanhanajan leipävanukas kuivuneista pullaviipaleista makuna puolukkahilloa on perheessämme pidetty jälkiruoka vaniljakastikkeen kanssa.

Sari

Perunasosetta jää usein tähteeksi, joten hyödynnän sitä sämpylöihin ja rieskoihin. Leivonnaisista tulee pehmeät ja maistuvat.

Risottoa voi käyttää piirakoiden täytteessä ja jauheliharisotto sopii hyvin kaalilaatikkoon. Jos kylmää kiisseliä tai mehukeittoa jää tähteeksi, sitä voi lisätä muiden ainesten joukkoon, kun valmistaa pirtelöitä.

Kati

Keitetyistä perunoista valmistan röstiperunoita. Raastan ne karkeaksi raasteeksi, sekoitan mausteeksi aromisuolaa ja kananmunan sitomaan paistos. Paistan blini- tai lettupannulla molemmin puolin.

Perunoista syntyy myös majoneesin kanssa perunasalaattia.

Teen perunamuusia kerralla enemmän ja lopusta muusista uunissa laatikkoruuan: laitan sekaan tähteeksi jäänyttä jauhelihakastiketta tai tortillojen kanssa tarjottua jauhelihaa, myös purkillinen tonnikalaa käy.

Sekaan hieman maitoa (päiväysvanhakin käy) notkistamaan ja yksi kananmuna. Sipulia ja muita mausteita maun mukaan, kalalle esimerkiksi kalamaustetta ja tilliä. Myös lähes tyhjän ketsuppipullon voi huuhdella mausteeksi.

Päälle juustoraastetta (raasta juuston kannikoita). Paistan 175 asteessa noin tunnin.

Vaimoni panee tähdemuusia pizzanpohjiin jauhojen jatkeeksi, tulee tosi hyvä pohja!

Tähdekaurapuurosta on tehty pannaria tai laitettu puuro sämpylätaikinaan. Kaurapuuro sopii myös marja- ja omenapiirakoiden pohjiin korvaamaan vehnäjauhoa.

Timo Saarinen, Kalhonkylä

Lettujen raaka-aineiksi sopivat kaikenlaiset ruuan tähteet: puurot, vellit, laatikkoruuat, kypsät perunat ja kasvikset, keitot.

Kaikki vaan sauvasekoittimella tasaiseksi, sekaan kananmunaa, mahdollisesti nestettä (vettä tai maitoa) sekä ruokaöljyä ja jauhoa, mielellään ainakin osaksi täysjyväjauhoa. Taikinasta tehdään paksuhkoa, ja paistetaan paksuja lettuja.

Tarjoa puolukkasurvoksen tai hillon kanssa pää- tai jälkiruuaksi tai välipalaksi, raaka-aineen mukaan.

Käytän tähteeksi jääneen perunamuusin rieskojen tekoon.

Lisään muusiin kananmunia, hivenen suolaa ja vehnäjauhoja. Taikina saa jäädä löysäksi. Nostan muutaman lusikallisen taikinaa keoksi, ripottelen pinnalle hieman jauhoja ja painelen taikina hyvin jauhotetulla kädellä noin puolen sentin paksuiseksi rieskaksi.

Pistelen rieskoihin haarukalla reikiä ja paistan ne noin 240–250 asteessa kypsiksi.

Meillä tehdään kuivahtaneista ruisleivän paloista ruismarjapuuroa.

Laita kuivat ruisleivän palat kiehuvaan veteen. Vettä ei kannata olla liikaa, sitä voi lisätä myöhemmin.

Lisää joukkoon puolukoita tai puolukkasurvosta.

Kun leivät ovat pehmeitä, hienonna puuro sauvasekoittimella.

Mausta sokerilla tai siirapilla.

Marjarahka: jääkaapista purkkien pohjille jääneet jogurtit, rahkat, kermat ja niiden sekaan hillopurkkien loput. Sekoitetaan keskenään.

Birgitta

