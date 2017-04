Paras perintöni: Mumman ja paappan kaappi

Mumman ja paappan kaappi

"Minulla on keittiössä Ylöjärvellä komea kaappi, joka oli mummani ja paappani keitiössä Ylistarossa. Kaappi on peräisin mummani kotoa hänen vanhemmiltaan Ylistarosta. Vanhemmat olivat Amerikassa siirtolaisina, mutta palasivat Suomeen 1900-luvun alussa. Tätini kanssa epäilemme, että kaappikin voisi olla siltä ajalta.

Kaappi oli lapsuudessani vaalea, sitten keltainen ja minä entisöitin sen vihreäksi. Kaapissa on hyvin tilaa, ja ennen kaikkea se on kaunis ja hyvin tehty. Se on minulle rakas ja toivon, että se pysyy suvussa. Jätän kaapin perinnöksi lapsilleni."

Päivi Pukkinen

