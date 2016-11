Pauli Hanhiniemi asui lapsena kyläkoulussa – ”Juuret maaseudulla ovat tärkeät”

Hanhiniemi, 52, vietti lapsuutensa Etelä-Pohjanmaalla Alavudella Itärannan pienessä maalaiskylässä. Kuusilapsinen perhe asui kyläkoulussa, jossa vanhemmat toimivat opettajina.

Hanhiniemi oli 10-vuotias, kun perhe muutti pikkukylältä kahdeksan kilometrin päähän Alavuden kirkonkylälle. Se oli dramaattinen käänne pikkupojan elämässä. Meno isoon kouluun ja ystäväpiirin muuttuminen merkitsivät yhden aikakauden loppua ja astumista isomman pojan saappaisiin.

Kirjan tekeminen oli suomirockin konkarille hieno kokemus.

”Kun aloin kirjoittaa mukulana koettuja asioita, totesin, että niistä tekisi mieli kirjoittaa enemmänkin. Itärannan juuret ovat oman identiteettini kannalta ihan hemmetin tärkeitä”, Pauli Hanhiniemi sanoo.

Hanhiniemi on asunut pitkään Tampereen Pispalassa. Synnyinseudullaan hän käy tapaamassa äitiään.

Kylän raitti on muuttunut paljon omista nuoruusvuosista.

”Alavuden elämänmeno on hiljentynyt, mutta se ei kerro koko seutukunnan tilanteesta realistisesti. Tuurin kyläkaupan vetovoima on suuri ja se on hiljentänyt myös lähikuntien kuten Kuortaneen ja Ähtärin taajamia.”

Vuonna 1982 Hanhiniemi perusti alavutelaisten ystäviensä kanssa Kolmas nainen -yhtyeen. Siitä alkoi suomirockin suuri menestystarina.

”Kirjaa tehdessä aloin muistamaan vanhoja asioita yhä enemmän. Totesin samalla, että olen viisikymppinen kaveri ja minulla on ollut hieno elämä. Jos tämä tällaisena jatkuu, en voi valittaa”, hän toteaa.

Hanhiniemi on ollut monessa mukana. Hän on levyttänyt ja keikkaillut myös Perunateatteri- ja Hehkumo-kokoonpanojen kanssa ja tehnyt teatteria. Lokakuussa ilmestyi ensimmäinen sooloalbumi Pölyä, Hiuksia, Risuja.

Talven aikana Hanhiniemi kiertää Suomea uuden Retkue-bändinsä kanssa

Kolmatta naistakaan ei ole kuopattu. 35 vuoden mittainen ura jatkuu ”kunhan äijät joutavat muilta kiireiltänsä”.

”Me bändin jätkät ymmärrämme Kolmannen naisen arvon. Se on meille kuin aarre. Onhan se uskomatonta, että samat jätkät, jotka tutustuivat ja alkoivat soittaa 15-vuotiaina yhdessä, tekevät edelleen samaa.”

Kirjasta käy selville, että Kolmannen naisen matka huipulle oli kivinen. Hanhiniemen mukaan matkalla huipulle yhtye käytti maalaisperinteestä tuttuja selviämiskeinoja.

”Olimme yhtä sinnikkäitä kuin alavutelaiset meijerin, sahan tai kuivaamonpyörittäjät.”

Kerran elettyä -kirja ja Pölyä, Hiuksia, Risuja -levy ilmestyivät lokakuussa.