Pihavarastosta puolikuolleena löytynyt Remu-hevonen pääsi eläinten vanhainkotiin – ”Kymmeniä kesähevosia tarjotaan hoitoon joka syksy”

Seinäjoen Ylistarossa sijaitseva Wanha Markki tarjoaa eläimille vanhainkotipaikan niiden loppuiäksi.

Yksi vanhainkodin asukkaista on Remu-hevonen. Hepan tarina on karu, mutta onneakin on ollut mukana.

Jossain päin Etelä-Karjalassa paloi asuintalo. Tutkiessaan palopaikkaa poliisipartio löysi sattumalta talon viereisestä piharakennuksesta hevosen. Se löytyi hylättynä, ilman ruokaa ja vettä.

Henkihieverissä ollut hevonen toimitettiin Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistykselle, jossa se ihme kyllä toipui kuntoon.

Kuntoutuksen jälkeen 15-vuotias ori muutti Ylistarossa toimivaan eläinten vanhainkotiin

Wanhan Markin isännän Heikki Laaksosen mukaan keväällä saapunut Remu on sopeutunut hyvin uuteen kotiin, jossa se tulee viettämään loppuelämänsä.

”Olen kuullut, että Remu oli todella surkeassa kunnossa löydettäessä, koska se oli ollut jonkin aikaa ilman juomavettä. Nyt kaikki on hyvin. Sillä on jopa tyttökaveri täällä”, Laaksonen myhäilee ja osoittaa viereisessä haassa olevaa 29-vuotiasta tammaa.

Remu on entinen ravuri. Juuri muuta tietoa sen menneisyydestä ei ole. Hevosen takajaloissa on havaittu vamma, joka on todennäköisesti päättänyt ravuriuran.

Eläinten vanhainkotiin tarjotaan päivittäin uusia asukkaita. Kello on kaksi ja Laaksonen laskee saaneensa päivän aikana kuusi puhelua.

”Tänään on ollut pupupäivä, mutta eniten meille tarjotaan kissoja ja koiria, joita emme juuri voi ottaa. Myös lampaat ovat yleisiä.”

Syksyn tullen hevosten määrä lisääntyy merkittävästi. Syynä on useimmiten se, että hevosen omistajalla ei olekaan varaa ja aikaa eläimen ylläpitoon. Eläinten vanhainkoti voi ottaa vastaan vain murto-osan tarjotuista hevosista, koska tallipaikkoja on rajoitetusti.

"Joka syksy tarjotaan kymmeniä hevosia. Kun laidunkausi loppuu, hevosella pitää olla tallipaikka ja sen hoitaminen on työläämpää kuin kesällä. Vieraaseen talliin vieminen maksaa ja moni ei ota ylimääräisiä kuluja huomioon hevosta hankkiessaan", Laaksonen harmittelee.

Suositun maaseutumatkailukohteen jokaisella asukkaalla on oma tarinansa.

”Kerran meille tuotiin 90-kiloinen minipossu, joka oli viettänyt usean talven rivitaloasunnon sisätiloissa. Omistaja valitteli, että sialla on niin kova sisutusvietti päällä, että kun hän tulee töistä, niin huonekalut on laitettu uuteen uskoon. Possu jäi meille asumaan ja eli täällä kolme vuotta. Se oli erittäin pidetty eläin”, Laaksonen muistelee.

Wanha Markki on Suomen ainoa eläinten vanhainkoti. Vuonna 1999 auennut paikka on tarjonnut kodin jo sadoille lopetusuhan alla olleille eläimille. Paikan toisena erikoisuutena on puimuriin rakennettu jäätelökioski. Lue juttu Pehmispuimurista.viime kesältä.