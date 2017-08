Poimi vadelmaviljelijän unelmaherkut pöytääsi tästä

Vadelmanviljelijä Lea Räisänen Kemiönsaaresta kokeilee mielellään uusia reseptejä. Kun vadelmia alkoi tulla omilta viljelyksiltä, niitä ilmestyi pian ruokapöytäänkin.

Lea valmistaa vanhaa tuttua mamman marjapiirakkaa vadelmista ja pensasmustikoista. Kotijuusto-vadelmapaistoksen Lea tekee matalaan piirasvuokaan, jolloin siitä paistuu makean kinuskinen – jopa niin makea, että se kaipaa seurakseen vaniljakastiketta tai -jäätelöä.

Lean bravuuri on pavlova eli marenkikakku, johon perinteisesti on käytetty hedelmiä, mutta yhtä hyvin siihen sopivat marjat. Lean pavlovassa vadelmat ja mansikat on ensin marinoitu sitrusliköörissä ja kumottu sitten pienten marenkikakkusten keskelle.

Vadelmilla voi piristää myös salaatin. Erityisen hyvin vadelma sopii fetan tai salaattijuuston kumppaniksi ja vadelman aromin tunnistaa myös viinietikassa, johon voi itse uuttaa vadelmista makua.

Mamman marjapiirakka

150 g rasvaa

1 dl sokeria

1 muna

2 dl vehnäjauhoja

2 dl kaurahiutaleita

2 tl leivinjauhetta

Täyte:

noin 1/2 litraa marjoja

(hiukan sokeria marjoihin, maun mukaan)

1 prk kermaviiliä

1 muna

Nypi kaikki taikinan aineet tasaiseksi massaksi. Taputtele taikina vuokaan, osa vuuan reunoille.

Levitä kermaviili-munaseos marjojen päälle.

Paista 200 asteessa noin puoli tuntia.

Vadelmainen pavlova

4 munanvalkuaista

hyppysellinen suolaa

2 dl erikoishienoa sokeria (Siro)

1 tl vaniljasokeria

1 tl viinietikkaa

2 tl maissi- tai perunajauhoja

Päälle:

2 dl kuohukermaa

1 tlk (250 g) maitorahkaa

½–1 dl sokeria

1 l tuoreita marjoja

Vatkaa valkuaiset kovaksi ­vaahdoksi. Lisää vaahtoon sokeri erissä vatkaten. Lisää lopuksi vaniljasokeri, valkoviinietikka ja maissi- tai perunajauhot.

Levitä marenkivaahto leivinpaperilla peitetylle pellille pyöreäksi levyksi, halkaisijaltaan noin 25 senttiä. Painele levyn keskelle lusikalla syvennys täytettä varten.

Kypsennä marenkia 125-asteisessa uunissa puoli tuntia. Laske lämpö 100 asteeseen ja kypsennä edelleen puolitoista tuntia. Sammuta uuni ja anna pohjan jäähtyä uunin jälki­lämmössä.

Vaahdota kerma, sekoita siihen rahka ja sokeri. Levitä vaahto marenkilevyn päälle vasta juuri ennen tarjoilua ja koristele marjoilla.

Huom! Torttu on gluteeniton ja myös laktoositon, jos käytät laktoositonta kermaa ja rahkaa.

Vadelmapaistos

250 g kotijuustoa

1 dl kermaa

2 tl sokeria

1 tl vaniljasokeria

3 dl vadelmia

1 tl perunajauhoja

1 rkl juoksevaa hunajaa

Päälle:

75 g voita

½ dl sokeria

2 dl kaurahiutaleita

Murenna kotijuusto paloiksi uunivuoan pohjalle. Sekoita sokeri ja vaniljasokeri kermaan ja kaada juuston päälle.

Sekoita marjojen joukkoon 1 tl sokeria ja 1 tl perunajauhoja. Levitä marjat vuokaan ja valuta päälle vähän hunajaa.

Nypi voi, sokeri ja kaurahiutaleet kulhossa tasaiseksi taikinaksi ja murustele seos marjojen päälle.

Paista 225 asteessa 30 minuuttia.

Tarjoa lämpimänä. Seuraksi sopii vaniljajäätelö tai -kastike.

Huom! Paistos on gluteeniton, jos käytät gluteiinittomia kaurahiutaleita.

Vadelmaviinietikka

1 dl vadelmia

3 dl omenaviinietikkaa

Laita marjat lasipurkkiin. Kaada päälle omenaviinietikkaa sen verran, että marjat peittyvät.

Sulje purkki ja pane lämpimään paikkaan, vaikka ikkunalaudalle, uuttumaan vähintään viikoksi. Siivilöi liemi suodatinpaperin tai harson läpi ja kaada pulloon. Sulje.

Etikka on valmista käytettäväksi salaatinkastikkeissa viinietikan tapaan.

Vadelma-juustosalaatti

lehtisalaattia

rucolaa

vadelmia

salaattijuustokuutioita

tuoretta korianteria

Kastike:

1 rkl vadelmaviinietikkaa (tai viinietikkaa)

3 rkl (kylmäpuristettua) rypsiöljyä

¼ tl suolaa

¼ tl sokeria

¼ tl mustapippuria

Sekoita salaatin ainekset. Kaada kastike päälle vasta juuri ennen tarjoilua.

Vinkki: Voit korvata öljyn ja mausteet käyttämällä valmiiksi maustettuja salaattijuustokuutioita.