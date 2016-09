Polkujuoksu on kiireetöntä menoa huonoille suunnistajille – katso video!

Onko polkujuoksu kaupunkiympäristöä karttavien lenkkeilijöiden vai huonojen suunnistajien harrastus?

Jarkko Torvista ja Teemu Takkulaa kysymys naurattaa. Torvinen on Takkulan sanoin ”entinen huono suunnistaja”. Takkula taas on laajentanut juoksuharrastuksensa poluille.

Vuosi sitten kaverukset unelmoivat uusista verryttelyasuista.

”Meitä oli Kolilla kolme hikistä jätkää samassa hotellihuoneessa. Saimme päähänpiston, että perustetaan polkujuoksuseura, kun etelässäkin on”, Takkula muistelee.

Pohjoisen polkujuoksijoiden puheenjohtajana aloitti Torvinen, mutta yhdistys ei halua toiminnassaan vaikuttaa liian viralliselta.

Yhdistys on kuitenkin kasvanut kaveriporukasta jo yli sadan jäsenen seuraksi. Jäseniä Oulussa kotipaikkaansa pitävään yhdistykseen on liittynyt ympäri Suomea ja jopa Ruotsista asti.

Takkula uskoo, että hienot maisemat ovat syy, miksi niin moni juoksija vaihtaa asfaltin polkuihin.

Upeista maisemista saa ja kuuluukin hehkuttaa sosiaalisessa mediassa.

”Kuuluu lajiin, ettei koskaan ole niin kiire, etteikö pystyisi pysähtymään ottamaan kuvia ja selfieitä ja lataamaan niitä someen”, hän nauraa.

”Kun sosiaalinen media tykittää upeita kuvia ja videoita, muutkin haluavat kokeilla lajia.”

Polkujuoksu on nyt pinnalla, mutta Torvisen ja Takkulan mukaan buumista puhuminen on yliampuvaa. Kilpailuja on niin paljon, että niistä on välillä ylitarjontaa. Vaikka harrastajia olisi tuhansia, aktiivisia juoksijoita on vain satoja.

Takkulan mukaan buumi on pikemminkin juosta pitkiä matkoja.

”Puolimaraton asfaltilla ei riitä, vaan halutaan käydä juoksemassa 50 kilometriä pidempiä matkoja Lapissa tai jossain.”

”Toisaalta ihmisten halu luontoon ja kuntoilubuumi yhdessä ruokkivat polkujuoksun harrastamista”, Torvinen pohtii.

Polkujuoksuun jää helposti koukkuun. Raikas, syksyinen luonto, oma rauha ja nopeasti sykkeen nostattava laji saavat aikaan euforisen olon.

Atleettiset miehet vakuuttavat, että huono kunto ei haittaa.

”Polkujuoksutreenin voi aina vaihtaa marjastukseen, jos löytyy hyvä apaja”, Takkula hymyilee.