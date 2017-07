Ranskalainen Jay luki netistä Teuvan Sauna-ajoista – rakensi oman sauna-auton ja ajoi Pohjanmaalle

Ranskalainen, mutta viimeiset 12 vuotta Saksassa asunut Jay Romano löysi viisi vuotta sitten Teuvan Sauna-ajoista kertovan verkkojutun.

"Katselin kuvia ja totesin, että haluan päästä tänne jonain päivänä. Muistan ihailleeni etenkin puimurisaunaa. Ilokseni sain kunnian pysäköidä saunani sen vierelle", Jay Romano myhäili Sauna-ajojen avauspäivänä perjantaina.

Sauna-ajojen innoittamana hän päätti rakentaa oman sauna-auton.

Romano muutti entisen hevoskuljetuskuorma-auton matkailuautoksi, josta löytyy sauna, pukuhuone ja pieni keittokomero. Projektiin meni viisi vuotta.

Yli 40 vuotta vanhasta Mercedes LP 808 -kuorma-autosta löytyy puulämmitteinen Harvian kiuas. Saunaan mahtuu kymmenen henkeä. Löylyjen välissä voi vilvoitella kattoterassilla.

Saunahullu ranskalainen on kiertänyt Le Camion Sauna -nimisellä autollaan Etelä-Euroopassa. Suomen jälkeen vuorossa on Ruotsi. Tavoitteena on kohdata ihmisiä ja jakaa yhteisiä saunakokemuksia.

Matka Berliinistä Etelä-Pohjanmaalle ei sujunut ongelmitta. Auton moottori hajosi Tampereen lähellä. Korjaamiseen meni kaksi päivää.

"Onneksi sain korjausapua eräältä paikalliselta saunamieheltä. Hän kutsui minut leirintäalueelleen saunomaan."

Romano työskentelee elokuva-alalla valaisumestarina. Yksi iso elokuvaprojekti kestää kuukausia, joten hän voi pitää vastapainoksi pitkiä lomajaksoja.

"Silloin lähden kiertämään saunani kanssa. Olen saunottanut ihmisiä muun muassa markettien parkkipaikoilla Saksassa. Ihmiset ovat tulleet saunomaan ja tuoneet ruokaa tullessaan."

"Saksassa on vahva saunakulttuuri, mutta saunoissa käytetään taustamusiikkia ja hajusteita. En pidä sellaisesta. Ranskassa puolestaan saunominen ei ole kovin suuri juttu. Siellä ihmisiä ujostuttaa mennä saunaan jopa uimapuvut päällänsä. Suomalainen saunakulttuuri on enemmän mieleeni", Romano kehuu.

Sauna-ajot järjestettiin Teuvalla yhden välivuoden jälkeen. Tapahtumaan ilmoittautui 66 saunaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

"Kun päätimme pitää välivuoden, meitä arvelutti, että katoaako saunakansa jonnekin muualle. Nyt usko tapahtumaa kohtaan on vain vahvistunut. Tuntuu siltä, että tänne tullaan entistä innokkaammin", Sauna-ajoja järjestämässä ollut Ulla Sillanpää totesi.

Sauna-ajoissa on avoimet ovet eli yleisö saa saunoa ilmaiseksi kaikissa saunoissa.

Tapahtuman brändi alkaa vahvistua myös ulkomailla. Tänä vuonna kaukaisimmat saunojat tulivat Italiasta, Puolasta ja Saksasta.

12. kertaa järjestetty tapahtuma on säilynyt sopivan pienimuotoisena.

"Täällä ei käytetä titteleitä, ei ole herroja eikä narreja. Täällä saunotaan yhdessä eikä kukaan puhu työasioista. Täällä jokainen pääsee irti oravanpyörästä", Sillanpää linjaa menestyksen syitä.