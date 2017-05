Riskiretken veneilijöillä on takanaan 594 kilometriä järviä, koskia, puroja ja ojia: "Sisämaahan niin pitkälle kuin vettä riittää"

Riskiretki on kulkenut tänne Etelä-Pohjanmaan laitamille 594 kilometrin matkan. Reitti on kulkenut pitkin järviä, jokia, koskia, puroja ja ties mitä rämeisiä paskaojia pitkin.

”Päätimme jättää eskimo- ja kanoottiretket helsinkiläisille arkkitehdin näköisille miehille. Me menemme moottorilla, kun sellainen on keksitty”, Candolin sanoo.

”Eräs loppilainen mies juoksi rannalle ja huusi, että täällä on kalastus kielletty. Kun sanoimme, että emme kalasta, hän sanoi että moottoriveneellä ajokin on kielletty. Matalassa ja kivisessä joessa ei edes voinut käyttää moottoria, mutta katsoimme parhaaksi lopettaa dialogin ja häipyä paikalta.”

Molemmat ovat perheellisiä miehiä. Aikataulullisista syistä retki on tehty perioideissa. Matka jatkuu siitä kohtaa, mihin se on edellisellä kerralla päättynyt.

Vakavia havereita ei ole sattunut. Nestehukalta, auringonpistoksilta ja mustelmilta ei kuitenkaan ole vältytty. Haastavissa olosuhteissa veneily on repinyt välillä hermoja, mutta riitoja ei kaksikko ole saanut aikaiseksi.

”Kun pisimmillään ollaan oltu 36 tuntia putkeen pienessä veneessä, ei tarvitse sanoa kovin poikkipuolista, kun homma on siinä”, Candolin toteaa.

”Läppä lentää hyvin noin vuorokauden, mutta sen jälkeen on parempi puhua vain tekniset ja pakolliset asiat. Meillä on stressitilanteen varalle konsti. Tarpeen tullen taskusta kaivetaan esille keskisormi. Tilanne laukeaa sitä näyttämällä”, Rönnbacka peesaa.

Parivaljakko on käyttänyt apunaan karttapalveluja, satelliitti- ja ilmakuvia. Työnjako on selkeä: Candolin navigoi ja ohjaa venettä, Rönnbacka tähystää keulassa ja toimii tarvittaessa moottorisahaajana.

”Jos puu on veden yläpuolella, se sahataan. Pinnan alla oleva puu ylitetään siten, että juuri ennen osumista edessä oleva hyppää ylös ja heti sen jälkeen moottori nostetaan ylös”, Candolin selvittää.

”Sitten keulamies hyppää rungon päälle pitämään venettä paikoillaan, kunnes toinen pääsee kaveriksi. Vene nostetaan ulkopuolella seisten puun yli ja hypätään kyytiin.”

Riskiretkeläiset ovat saaneet kurkistaa reissullaan toisenlaiseen Suomeen.

”Minua viehättää tässä se, että voin pullauttaa veneen veteen takapihalta ja lähteä seikkailemaan. Ei tarvitse mennä jonottamaan Kilimanjaron vuorelle”, sanoo Rönnbacka.

”Ehkä tämä on viimeinen suuri seikkailu, mikä on ollut tekemättä täällä Suomessa. Päheintä on ollut vetää paikoissa, joita moni on pitänyt mahdottomina. Niissä jokainen metri on maksanut paljon.”

”Olemme joutuneet lujille sekä psyykkisesti ja fyysisesti. Se on opettanut itsestä paljon. Ihmisen kestävyys on kuitenkin aika rajaton, kun ei ole vaihtoehtoja”, kaksikko kuvailee urakkaansa.

Riskiretkeä on jäljellä noin parisataa kilometriä. Unohtumaton retki päättyy heinäkuussa Pietarsaareen. Sitä ylemmäs ei vesireittejä pääse.

Kokematta ovat vielä Rönnbackan synnyinpitäjän Ähtävänjoen maisemat ja lapsuuden kalavedet.

Loppusuoran häämöttäessä olo on helpottunut. Reissun päättymistä juhlitaan joukolla.

”Pietarsaaren torilla tavataan”, kuuluvat terveiset.