Skeittaava koira Rambo avasi Teuvan uuden skeittipuiston

Parisataapäinen avajaisyleisö oli riemuissaan, kun Rambo viiletti skeittilaudan päällä ja laski rampista. 4-vuotias koira nautti silmin nähden aidosti skeittauksesta.

Seinäjokelaisen Minna Talvitien omistama koira aloitti skeittauksen puolitoista vuotta sitten. Harrastus sai alkunsa, kun Talvitie huomasi lenkillä ollessaan, että ohitse kiitävät skeittilaudat kiinnostavat erityisellä tavalla Ramboa.

Rambo teki ensimmäisen julkisen esiintymisen elokuussa Seinäjoella järjestetyssä katutapahtumassa. Ensi kesänä Rambo saatetaan nähdä useissa tapahtumissa ympäri Suomea. Skeittaamisen lisäksi Rambo osaa muitakin temppuja.

Rambon "korkkaama" skeittipuisto sai nimekseen Skepa.

Teuvan tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Anu Mäntylä kertoo, että kuntaan on suunniteltu kunnon skeittirataa jo hänen nuoruusvuosista saakka Ei siis ihme, että hymy oli herkässä, kun paikka avattiin ison skeittarijoukon saattelemana.

Teuvalta löytyi aiemmin vain yksi ramppi, joten uusi harrastuspaikka tulee tarpeeseen. Nyt nuorten ei tarvitse skeitata kielletyissä paikoissa.

"Teuvalaisia nuoria on kuskattu skeittaamaan naapurikuntiin. Toivottavasti tilanne muuttuu siten, että täällä aletaan käydä kuntarajojen ulkopuolelta", Anu Mäntylä totesi.

Kunnan kustantama skeittipuisto sijaitsee aivan keskustassa, Porvarintiellä.

"Monesti skeittipuistot sijoitetaan syrjäiseen paikkaan. Me totesimme, että käyttäjien on helpompi löytää puistoon, kun se on keskeisellä paikalla. Lisäksi tämä elävöittää keskustaa, joka on etenkin iltaisin hiljainen."