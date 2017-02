Soitinguru yhdisti kanteleen ja skeittilaudan

Ylöjärven Poikeluksen kylässä asuva Juhana Nyrhinen on Suomen ainoa muinaissoittimia ammatikseen valmistava soitinrakentaja. Uusin keksintö syntyi kuinkas muutenkaan kuin vahingossa.

Vuonna 2012 Nyrhinen keksi yhdistää skeittilaudan ja kanteleen toisiinsa.

Idea syntyi, kun Nyrhinen nikkaroi tuohesta kännykkäkoteloita iPadeille. Niitä päätyi myytäväksi tuttavan skeittimyymälään. Vastalahjaksi Nyrhinen sai puisia skeittilautoja.

Nyrhinen mietti laudoille käyttötarkoitusta. Sitten hän hokasi, että skeittilauta on valmiiksi ihan kanteleen muotoinen.

"Niinpä päätin tehdä skeittikanteleen. Sattumoisin sinä kesänä Kaustisilla järjestettiin fantasiakanteleen rakennuskilpailu. Sain tiedon kilpailusta kilpailutöiden viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Soitin järjestäjälle ja kysyin, että riittääkö, jos saan postipakettiin sen päivän postileiman", Nyrhinen muistelee.

Nyrhinen voitti lennokkaalla kanteleellaan koko kilpailun.

Soitinrakentaja kuvailee skeittikanteleen sointia lämpöiseksi.

"Lapsteeliä käytetään perinteisesti paljon country-tyylisessä musiikissa ja tämä soitin edustaa sen jatkumoa. Skeittilauta tuo soppaan oman twistinsä ja ehkä pienen avaruudellisen mausteen", Nyrhinen luonnehtii.

Nyrhisen uudempi keksintö on soitinlaukku, johon on koottu 15 erilaista suomalaista muinaissoitinta. Tavoitteena on, että salkku hankittaisiin suomalaisiin peruskouluihin opetuskäyttöön. Muinaissoittimet eivät vielä kuulu kouluopetukseen.

Nyrhinen asuu puolisonsa ja lapsensa kanssa 1800-luvun lopulla rakennetussa torpassa metsän keskellä.

"Kun asuimme Tampereella kerrostalossa, minua kaihersi tekemättömyys. Täällä saan laittaa puita pesään ja nauttia lämmöstä. Vaikutan konkreettisesti omaan elämääni."

Viime vuonna Nyrhinen sai yksivuotisen taiteilija-apurahan ja Ylöjärven kaupungin kulttuuripalkinnon vuonna 2014. Tänä vuonna hänen töitä on esillä näyttelyissä Tampereella ja Helsingissä.