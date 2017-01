Suomen lyhin city-käytävä hiljenee – kohta enää yksi yritys

Noin kaksikymmentä metriä pitkä käytävä halkoo Porvarintiellä sijaitsevan liikekiinteistön. Yllä komeilee teksti City-käytävä.

Tiettävästi muualta Suomesta ei löydy yhtä lyhyttä city-käytävää. Piskuinen käytävä on erikoinen ja hauska nähtävyyskohde Teuvalla. Moni koiranleuka on veistänyt siitä huumoria.

1980-luvun lopulla valmistuneessa rakennuksessa toimi aikoinaan vilkas hotelliravintola, Säästöpankki ja ruokamarketti. Nyt kiinteistön yritystoiminta on hiipunut miltei olemattomiin.

Euro-Aitan lopettaessa jäljelle jää vain apteekki. Fysioterapiaa tarjonnut yritys muutti toisaalle viime vuonna.

Euro-Aitan kauppiaspari Markku ja Pirkko Niemi ovat etsineet jatkajaa yritykselle.

Kiinnostuneita on ollut muutamia, mutta suunnitelma on kaatunut useimpien kohdalla rahoituksen puutteeseen. Nuorten on nykyisin vaikeampi saada lainaa tiukentuneiden lainaehtojen takia.

”Harmittaa, että emme ole saaneet liikkeellemme jatkajaa. Olisi ollut ihana, jos joku nuori pari olisi jatkanut kauppatoimintaa. Tässä olisi varma toimeentulo eikä joutuisi edes liian lujalle. Auttaisimme mielellämme uuden yrittäjän matkaan. Nyt kauppaa olisi helpompi jatkaa, kun hyllyt ja tavarat ovat valmiina sisällä”, Pirkko Niemi toteaa.

18 vuotta sitten avattu Euro-Aitta on Teuvan ainoa halpamyymälä, josta saa vähän kaikkea sähkötarvikkeista pesuaineisiin ja vaatteista eläintenruokiin.

”Kauppapaikka on hyvä ja meillä on erittäin mukavat asiakkaat. Monet ovat pettyneitä, kun kauppa lopetetaan”, Niemi sanoo.

Myös Teuvan Siwa-myymälän jatko on vaakalaudalla. Tejuka-lehden mukaan kauppa on Keskon yt-neuvottelujen piirissä. Kesko päättää neuvottelujen jälkeen, mitkä myytävistä Siwoista jatkavat K-marketteina.