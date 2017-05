Tommy Hellsten: Puhelin on pahimmillaan päihde, pian tarvitaan vieroitusklinikoita

Puhelimet on osalle meistä päihde, väittää kirjailija ja terapeutti Tommy Hellsten

"Ei mene kauaa, että meille tulee klinikoita, joissa vieroitetaan puhelimista", hän ennustaa.

Hellsten tietää, että puhelimen ottaminen teinin kädestä saattaa olla miltei yhtä tuskallista kuin amputaatio. "Kyse on riippuvuudesta", hän toteaa.

"Läsnäolon tila on meille tukala. Siksi me turvaudutaan puhelimeen. Mutta ei me olla sielläkään. Jos yrittää olla kaikkialla, ei voi olla missään", Hellsten sanoo.

"Me kadotaan. Me kadotetaan itse itsemme. Siinä on sama mekanismi kuin alkoholissa. Siinä on kyse riippuvuudesta."

"Puhelin ei tule käteen ja avaudu, se on valinta", terapeutti muistuttaa.

"Mielenkiintoista nähdä, mihin tämä johtaa. Ainakin siihen, että klinikoita tarvitaan."

Hellsten puhuu hyvin yksinkertaisista asioista. Silti ne ovat jostain syystä samalla valtavan vaikeita: sellaisia kuin kiitollisuus, hetkessä eläminen ja rakkaus.

”Kiitollisuudesta täytyy puhua nyt, koska elämme ajassa, jossa on kaikkea”, Hellsten perustelee.

”Kaikesta on tullut meille itsestään selvää. Me kuvittelemme, että meillä on oikeus kaikkeen, asioista on tullut vaatimuksia. Ja sen myötä meiltä katoaa kyky nähdä mitä meillä on.”

”Ei osata olla kiitollisia”, Hellsten toteaa. ”Paradoksaalista on, että kiitollisimpia ovat ne, joilla on vähiten. Vähiten omistavat antavat eniten.”

”On ihan väärä ajatus, että ihminen on onnellinen, kun saa kaikkea mitä haluaa. Ihminen ei voi koskaan saada tarpeeksi sitä mitä ei tarvitse. Mikään ei riitä.”

”Meillä on runsaudenpula ja ihmiset ovat huolissaan oikeuksistaan. Ihmisvelvollisuuksista ei puhu kukaan.”

”Ihminen on onnellisin, kun voi kunnioittaa itseään. Ei voi kunnioittaa itseään, ellei kanna vastuutaan ihmisenä.”

Hellstenin mukaan elämä kyllä opettaa meille kiitollisuutta, jos vaan kykenemme oppimaan.

”Elämällä on tapana asettaa meille vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Me vastustetaan niitä, ne eivät kuulu meidän suunnitelmiin”, kirjailija toteaa.

”Me voidaan silti valita, miten suhtaudutaan niihin. Ollaanko katkeria vai nöyrrytäänkö pohtimaan, mitä elämä haluaa meille opettaa.”

”Kärsimys voi olla siunaus, jos asetut siihen etkä vastusta. Jos aina pohditaan, mikä oma olo on, vastoinkäyminen on meille loukkaus. Jos on täynnä vaatimuksia, ei voi olla läsnä tässä hetkessä.”

Hellsten kehottaa miettimään, löydämmekö me onnen olosuhteista vai osaammeko olla läsnä tässä, juuri siinä mikä nyt on?

”Kaikki olosuhteet menevät ohi”, Hellsten muistuttaa.

Onnellinen se, joka löytää ilon olosuhteista riippumatta. ”Yhtäkkiä löytää itsensä läsnäolon ja kiitollisuuden tilasta, huomaa, että kaikki on hyvin.”

”Kaikki muu on harhaa. Ei ole muuta kuin tämä hetki.”

”Olet tässä nyt. Se on äärimmäisen helppo asia, mutta vaikea ymmärtää.”

Vähän samanlainen asia on rakkaus: kyky rakastaa ja olla rakastettu.

Terapeutin mukaan pelko estää meitä rakastamasta. ”Suurin osa ihmisistä elää pelossa”, hän väittää.

”Jos on kasvanut kodissa, jossa ei ole ollut syliä, on sysätty pelkoon. Silloin ei tunnista pelkoa, siitä on tullut jotain normaalia. Seurauksena on sopeutuminen”, Hellsten selittää.

Pelossa elävä ei elä rakkaudessa. ”Hän ei uskalla olla näkyvä, sillä silloin tulee haavoittuvaksi. Ilman rakkautta haavoittuvuutensa näyttäminen on liian turvatonta.”

”Ei ole muuta turvaa kuin kokea yhteyttä ja rakkautta, siinä pelko sulaa. Rakkaudessa elävää ei uhkaa mikään.”

Miksi tämä kaikki on niin vaikeaa?

”Ego ei tykkää, että asiat ovat yksinkertaisia. Kaiken pitää olla monimutkaista. Ei voi olla niin että lapsikin ymmärtää”, Hellsten hymyilee.

Mutta onnistuuko hetkessä eläminen ja kiitollisuus Hellsteniltä itseltään?

”Opettelen, opettelen koko ajan. Nyt kun minulla on kaikki hyvin, hiipii helposti ajatus siitä, että kaikki on huonosti.”

”Pitää tietoisesti kääntää katseensa siihen, mikä on hyvin. Kiitollisuuden voi siis valita ja sitä saa harjoitella.”