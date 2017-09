Vanha Savotta vaatettaa museoautoharrastajan ja kansanmuusikon – "Miehen olemus kohenee perinneasussa"

Vanhan Savotan kämppäkauppa on aikahyppy menneille vuosikymmenille. Entisaikojen savottakämpäksi sisustetun puodin henkareissa roikkuu pussihousuja, flanellipaitoja ja sarkapuseroja. Valikoimista löytyy myös jatsareita, tanhukenkiä ja jalkarättejä.

"Saapashousua on mennyt paljon Suomi 100 -juhlavuotena. Naiset ostavat puolestaan perinnehameita", yrittäjä Jouko Vilkman sanoo.

Vilkmanin mukaan perinnevaatteiden tyypillisiä käyttäjäryhmiä ovat esiintyjät, muusikot ja museoautoharrastajat.

"On monia tilanteita, joissa on tärkeää pukeutua ajan henkeen sopivasti. Jos museoauto laitetaan viimeisen päälle hienoksi, niin eihän kuljettajan sovi olla tämän päivän vaatteissa."

Perinneasujen menekkipiikistä huolimatta kokonaisuutena markkinat ovat pienet. Perinneasumyyntiin keskittyneitä kauppoja on Suomessa enää muutamia. Tunnetuin niistä on Jalavan kauppa Taivalkoskella.

Myös perinnevaatteiden valmistuksen tulevaisuus näyttää huonolta. Useimmat tekijät ovat eläkeiässä eikä jatkajaa ole.

"Kun markkinat ovat pienet ja tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, tekijöiden kouluttamiseen ei satsata rahaa. Perinneasujen varaan ei voi rakentaa tulevaisuuttaan, sillä tämä on enemmän kansanperinteen vaalimista kuin liiketoimintaa. Kukaan ei pääse rikastumaan tällä."

Vanhan Savotan vaatteita valmistaa kokkolalainen Reino Penttilä. Saappaat tehdään Töysän kenkätehtaalla.

"Perinneharrastajia on nykyisin paljon, joten on tärkeää, että perinnevaatteita on saatavilla. Ja onhan näissä ihan oma fiilinkinsä. Miehen olemus kohenee perinneasussa, sen tietää ilman peiliin vilkaisua", Vilkman myhäilee.

Vilkmanin perheen pihapiirissä sijaitseva Vanhan Savotan Kämppäkauppa on auki tilauksesta. Kesäviikonloppuisen puoti kiertää ympäri Suomena perinnepäivillä ja kesätapahtumissa.

Vilkman toteaa, että elämänmakuiset asiakaskohtaamiset ovat työn suola.

"Kaupustelun lomassa moni asiakas kertoo koko sukuhistoriansa ja sen, millaisia vaatteita omalla isällä ja isoisällä oli ennen vanhaan. Viritämme myyntikatoksen auton ympärille ja soitamme vanhan ajan haitarimusiikkia. Se on ihan erilaista kaupankäyntiä kuin halpahalleissa", Vilkman naurahtaa.