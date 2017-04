Viisimetrinen ongenkoho ihmetyttää Alavudella

Onnen ongintaan voi ryhtyy missä vaan, koho keikkuu kohta nähdään mitä mä saan", laulaa Niko Ahvonen 90-luvun hitissään.

Tämä noin viisi metriä korkea ja kaksi sataa kiloa painava koho ei keiku, vaan seisoo trailerin päällä. Se on ollut jo vuosia alavutelaisen Automyynti Timo Ylä-Kaarteen maamerkkinä.

Yrittäjä Timo Ylä-Kaarre kertoo saaneensa kohon vaihtokaupan yhteydessä muutama vuosi sitten paikalliselta isännältä: vaihdossa tuli mopo. Ongenkohon omisti alun perin eteläsuomalainen kalastusalan firma.

"Eräs rekkakuski muistaa nähneensä sen Hämeenlinnan ja Lahden välisellä tiellä. Sieltä se myytiin Alavudelle", Ylä-Kaarre kertoo.

Autokaupan pihassa on vaihtoautoja laidasta laitaan. Yrittäjä ei ole kaupitellut aktiivisesti, mutta hän on valmis luopumaan siitä, jos ostaja ilmaantuu.

"En ole laittanut myynti-ilmoitusta, joten ostokyselyjä on tullut vähän. Sitäkin useampi ohikulkija on pysähtynyt ja ottanut siitä kuvan. Ihmisiä kiinnostaa, että mistä se on tullut tänne."

Vaikka ongenkoho ei liity autoihin, siitä on tullut hyvä maamerkki myös autokaupalle.

"Kerran etelästä saapunut auton ostaja kysyi puhelimessa, että mistä hän löytää meidän firman. Sanoin, että 66-tien varresta ja pihassa on iso ongenkoho. Asiakas totesi saapuessaan, että piti muuten paikkansa, tuon ohi ei olisi voinut ajaa", yrittäjä naurahtaa.