Villasikatila paljastaa joulureseptinsä: Aura-punajuurisalaattia ja bataattilaatikkoa leivinuunissa hautuneen kinkun kera

Satu ja Kari Kohosen joulupöydässä Petäjäveden Haarajärvellä nautitaan mangalitzan eli villasian lihaa suosikiksi nousseen bataattilaatikon kera ja terästetään makua isännän sinapilla ja Seija-mummon sienisalaatilla.

Mangalitzan liha maistuu kunnon vanhanajan kinkulta, mutta Satu Kohonen on huomannut, että mangalitzan laardi on myös todella hyvää niin suolaisessa kuin makeassa ruuanlaitossa. Koska se on lisäksi terveellistä, niin Satu valmistaa siitä niin suolaiset alkupalaksi nautittavat pasteijat kuin kahvin kanssa syötävät joulutortut.

Mangalitzan laardia voi ostaa esimerkiksi mangalitzat.fi -sivuston tuottajilta. Jos et saa mangalitzaa tai laardia, niin voit valmistaa menun mainiosti myös tavallisesta possun kinkusta ja korvata laardin jollain muulla rasvalla.

Kylmäsavulohipasteijat

250 g mangalitzan laardia

250 g maitorahkaa

4 dl vehnäjauhoja

1 tl suolaa

Ota laardi huoneenlämpöön pehmenemään hetkeksi. Sekoita muut ainekset laardiin. Taikina saa levähtää jääkaapissa yön yli.

Täyte:

150 g kylmäsavulohta

2 keitettyä kananmunaa

200 g ruohosipulituorejuustoa

ripaus sitruunapippuria

Hienonna kylmäsavulohi ja pilko kananmunat. Sekoita täytteen ainekset keskenään.

Kaulitse taikina noin puoli senttiä paksuksi levyksi. Painele sydänmuotilla kuvioita ja nosta puolet kuvioista pellille. Lisää täytettä jokaisen sydämen keskelle noin 1 ruokalusikallinen ja nosta toinen sydänkuvio kanneksi päälle. Painele haarukalla reunat kiinni. Voitele kananmunalla.

Paista puuhellan uunissa 200 asteessa 15 minuuttia tai sähköuunissa 225 asteessa 10 minuuttia.

Vinkki:

Jos mangalitzan laardia ei ole käytettävissä, voit valmistaa tavallisen rahkavoitaikinan tai käyttää valmista pakastevoitaikinaa.

Mangalitzan boston butt

5 kg sian etuosasta lapaa, luuta, niskaa

Jos liha on pakastettu, sulata se viileässä ennen suolausta.

Suolaus:

Upota 8-prosenttiseen suolaliuokseen, säilytä viileässä. Suolaus kestää 1 vrk/kg eli tässä tapauksessa 5 vrk. Toisena päivänä varmista suolan imeytyminen ruiskuttamalla suolaliuosta paksulla neulalla lihan sisään. Ylimääräinen neste valuu samoista rei'istä ulos.

Paistopäivänä huuhtele lihan pinta kylmällä vedellä ylimääräisen suolan poistamiseksi ja anna lihan huilata huoneenlämmössä tunti, pari.

Paistaminen:

Lämmitä leivinuuni paistoa edeltävänä päivänä huolellisesti. Paistopäivänä tarkista uunin lämpötila: kun se on 150 astetta, laita liha uuniin rasvapinta ylöspäin. Seuraa lihan sisälämpöä mittarilla. Kun mittari osoittaa sisälämpötilaksi 78 astetta, on liha valmis. Nosta liha pois uunista ja kuorruta sinapilla. Huom! Koska leivinuunin lämpö on jo tässä vaiheessa alhainen ja meillä ei ole sähköuunia, paahdettiin korppujauhoa paistinpannulla hetki, jotta se sai kauniin värin. Jäähtynyt paahdettu korppujauho ripoteltiin lihan pintaan.

Bataattilaatikko

(8 hengelle)

1 kg bataattia

2 dl kuohukermaa

1/2 dl siirappia

1 kananmuna

1/2 dl korppujauhoja

1/2 tl inkivääriä

1/4 tl valkopippuria

1/4 tl muskottipähkinää

1 tl suolaa

Kuori bataatit, pilko ja keitä kypsiksi. Kaada keitinvesi pois ja survo bataatit.

Lisää muut ainekset joukkoon ja vatkaa kuohkeaksi. Voitele uunivuoka mangalitzan laardinokareella (tai voilla). Kaada seos vuokaan. Tee pintaan kuvioita haarukalla ja ripottele korppujauhoja. Lisää ohuita laardilastuja päälle (tai voinokareita).

Paista miedossa lämmössä, 150–175 asteessa noin 1 tunti.

Aura-punajuurisalaatti

(6 hengelle)

1/2 kg punajuuria etikkaliemessä

2 omenaa

150 g Aura-murua

1/2 dl ruohosipulia

Kastike:

150 g creme fraichea

2 rkl sokeria

2 tl sokeria

Valuta punajuuret ja kuutioi. Kuutioi omenat, hienonna ruohosipuli. Sekoita ainekset keskenään.

Sekoita kastikkeen ainekset ja lisää salaatin sekaan.

Anna maustua muutama tunti viileässä ennen tarjoilua.

Seija-mummin sienisalaatti

(6 hengelle)

1/2 kg suolasieniä (haapa- ja karvarouskuja)

4 dl smetanaa

1 rkl omenaviinietikkaa

1 tl sokeria

1 sipuli

1/2 nippua tilliä

Liota sieniä yön yli kylmässä vedessä. Valuta ja hienonna sienet. Pilko sipuli ja hienonna tilli. Sekoita kaikki ainekset keskenään. Anna makujen tasoittua yön yli viileässä.

Rouheinen pataleipä

3 dl sämpyläjauhoja

4 dl vehnäjauhoja

2 tl suolaa

2 rkl pellavasiemenrouhetta, kuorittua auringonkukansiemensekoitusta

0,5 tl kuivahiivaa

3,5 dl vettä

Sekoita kuivat ainekset keskenään. Sekoita lämmin vesi joukkoon. Älä vaivaa taikinaa!

Annetaan olla huoneenlämmössä 12–24 tuntia liinan alle peitettynä.

Kumoa taikina jauhotetulle pöydälle. Muotoile pyöreä leipä, älä edelleenkään vaivaa. Kohota liinan alla 30 minuuttia.

Laita uunipata uuniin kuumenemaan ja nokare laardia (tai voita) padan pohjalle sulamaan.

Kun pata on kuumentunut, nosta se pois ja voitele reunat sulaneella laardilla. Kumoa taikina pataan.

Paista kannen kanssa noin 30 minuuttia ja ilman kantta noin 15 minuuttia 200–225 asteessa.

Isännän sinappi

1 1/2 dl sinappijauhetta

2 1/2 dl ruokakerma (15 %)

3 kananmunaa

2 dl juoksevaa hunajaa

1 rkl omenaviinietikkaa

3/4 tl suolaa

(sinappia voi halutessaan maustaa tilkalla konjakkia tai savuviskiä tai vaikka sinihomejuustolla)

Sekoita kattilassa sinappijauhe, kerma, munat ja hunaja. Kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen. Lisää viinietikka ja suola (lisää tässä vaiheessa myös "mausteet", jos käytät niitä). Annostele purkkeihin ja säilytä viileässä.

Rommirusinarahka

1 pkt (250g) rusinoita

1 dl Triple Orange -rommia (tai jotain muuta rommia)

5 dl kuohukermaa

500 g maitorahkaa

3/4 dl sokeria

3 tl vaniljasokeria

Pilko rusinoita ja liota yön yli rommissa. Valuta rusinoista ylimääräinen neste pois. Vaahdota kerma. Lisää loput aineet ja sekoita.

Anna makujen tasaantua muutama tunti jääkaapissa ennen tarjoilua.

Farmarin tähtitortut

300 g mangalitzan laardia

7 dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta

3 dl ruokakermaa, 10%

1/2 prk luumumarmeladia

1/2 prk omena-kanelimarmeladia

Ota laardi huoneenlämpöön pehmenemään.

Sekoita jauhot ja leivinjauhe keskenään. Vatkaa jauhojen joukkoon kerma.

Vaivaa lopuksi taikinaa pehmeä laardi. Laita taikina viileään, saa olla yön yli.

Sekoita luumu- ja omena-kanelimarmeladit keskenään.

Jauhota hyvin leivinalusta, taikina on tarkoituksella hieman löysää. Kaulitse taikina noin puolen sentin paksuiseksi levyksi. Painele torttumuotilla kuvioita, lisää keskelle marmeladia ja taita joka toinen sakara keskelle. Voidellaan munalla.

Paista puuhellan uunissa 200 asteessa noin 15 minuuttia tai sähköuunissa 225 asteessa noin 10 minuuttia.