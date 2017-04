Katso video: erottaako Stubb auran ja äkeen

Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb haluaa välttää vastakkainasettelua maaseudun ja kaupungin välillä, sillä talouden kääntämisessä kestävälle uralle tarvitaan kaikkia. Viljelijöitä ja metsänomistajia hän haluaa kohdeltavan ennen kaikkea yrittäjinä.

Hallitukseen lähdölle nykyisellä pääministerillä on kaksi ehtoa. Mukaan lähtevillä puolueilla pitää olla yhteinen tilannekuva taloudesta: päätä ei panna pensaaseen eikä luvata äänestäjille liikoja. Toinen on se, että pitää pystyä pelaamaan joukkueena, jossa tavoitteena on vain suomalaisten etu.

"En voi sietää hallituksessa selkään puukottamista."

Stubbin haastattelu päättää MT:n vaalisarjan, johon haastateltiin kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Uutiset löytyvät keskiviikon MT:stä.

Videolta selviää, erottiko Alexander Stubb auran ja äkeen. Sekin kuullaan, miten hän on ulkomailla opiskelleena ja kaupungissa varttuneena opetellut tunnistamaan traktorin ja puimurin.

Pidempi haastattelu (alla) kertoo, mitä Stubb vastasi maaseudun kysymyksiin.