17-vuotias Kalle Rovanperä keskittyy nyt kokonaan ralliin: "Ensi vuonna ehkä Englannin mestaruussarjaan"

"En osaa tarkalleen sanoa, mistä minun ralliharrastukseni ja into ajamiseen lähti. Sen voin kuitenkin sanoa, että isäni Harri ei ainakaan suositellut tai patistanut auton rattiin. Vauhti ja auton hallinta ovat minusta nautinnollisia kokemuksia", tilittää lokakuun ensimmäinen vuonna 2000 syntynyt Kalle Rovanperä.

Kallen isä Harri lopetti ralliautoilijan aktiiviuransa vuonna 2006. Hän sijoittui MM-pisteissä parhaimmillaan viidenneksi.

Kalle kertoo ajelleensa pari vuotta peltoautoilla ja jääradoilla oppivelvollisuusiän saavutettuaan. Pian isä huomasi, että Kallen harrastukseen on hankittava turvallisempi auto. Pian pihaan saatiinkin F-ryhmäläinen Toyotan Starlet. Kevyessä autossa oli ehkä 170–180 heppaa ja sillä kelpasi päästellä pitkin jää-, jokkis- ja rallicrossratoja. Toisena kesänä autolla ajettiin suljetuilla pätkillä ihan oikeita rallipolkujakin.

"Seuraavana talvena Starlet kuitenkin kaatui ja vioittunut kori oli tovin tallin takana. Hankimme toisen Starletin. Kaatuneen ja uuden osista koottiin yksi hyvä auto. Se on ajokunnossa edelleenkin ja joskus käyn sillä verestämässä muistoja", Rovanperä tunnustaa.

Koska ajo sujui mukavasti, Kalle innostui entistä enemmän rallin ajamisesta. Seuraava askel oli muutaman Virossa ajetun lyhyen rallisprintin ajaminen. Vuonna 2013 oli vuorossa ensimmäinen oikea rallikilpailu Latvian Rally Gulbenessä.

"Pelkän ajonautinnon lisäksi kisatessa mukaan tulee kilpailuvietti. Kun ajaa toisia vastaan, siinä saa valtavasti lisää intoa ajamiseen", sanoo Kalle.

Ensimmäinen Latvian mestaruus tuli vuonna 2015 kaksivetoisten avoimessa R2-luokassa Citroen C2:lla. Menestyksen myötä avautui mahdollisuus nelivetoisten luokkaan. Kalle sai alleen Toni Gardemeisterin Skoda Fabia 2000:n ja sen jälkeen Fabian R5 :n. Napakka auto ja taitava kuski saavuttivat viime vuonna Latvian pääsarjan mestaruuden.

Kalle on tyytyväinen, kun Euroopassa on maita, joissa autonsa hallitseva alaikäinen saa ajaa rallia, kunhan kartturilla on ajokortti. Kartanlukija ajaa rauhallisemmat siirtymätaipaleet lain kirjaimen mukaan.

Latvian menestyksen jälkeen oli vuorossa Italia. Rengasjätti Pirellin sponsorisopimus ja isä Harrin tuttavuudet avasivat mahdollisuuden Italian kisoihin. Peugeotin maahantuojan tiimissä kisaaminen sujui hyvin, sillä sijoitukset olivat kohtuullisia. Tulokset paranivat kisa toisensa jälkeen.

"Oppiahan me lähdimme Italiasta hakemaan ja etenkin asfalttikokemusta. Alkuun italiaanot olivat ylivoimaisia, mutta varsin pian minäkin pääsin käsitykseen asfalttirallin erikoispiirteistä", Kalle kuvailee.

Kalle kertoo, että on ollut mahtava juttu, kun on saanut itse määrätä milloin lähdetään ajamaan. Auton rattiin ei olla koskaan patistettu, mutta tarvittava tuki on aina ollut taustalla turvana.

"Se tässä on hyvä, että isän puolelta ei ole tullut oppeja ja ajo-ohjeita. Itse olen saanut harrastaa ja ajamiseni oppinut. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että jos olen jotain asiaan liittyvää isältäni kysynyt, niin vastukset ovat tulleet heti", tunnustaa Kalle tyytyväisenä.

Kalle opiskeli edellisen lukukauden ammattikoulun autonasentajapuolen ykkösellä, mutta kun mies ei ehtinyt keväällä käymään juuri ollenkaan koulussa, niin Kalle päätti lopettaa opiskelun. Nyt keskitytään täysillä ajamiseen.

Tarkoitus on saada ajokortti erikoisluvalla jo 17-vuotiaana. Voimassa on opetusluvat ja heti lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen olisi tarkoitus ajaa inssi. Erikoislupaa Trafista piti hakea itse, mutta isä ja manageri Timo Jouhki hoitivat hakuprosessin. Puoltajina Kallen ajokortille olivat olympiakomitea ja AKK, eli varsin jämerät valtakunnalliset tahot.

Kallella on myös kokemusta täysverisen Toyotan piiskaamisesta. Eroa R5:een on melkoisesti ja etenkin vuoden 2017 WRC on ihan eri auto. Toytotan WRC on sitä mukavamman ja johdonmukaisemman tuntuinen, mitä kovempaa sillä ajaa.

Tulevaisuudensuunnitelmistaan Kalle valottaa sen verran, että ensi kaudella MM-tasolla ajetaan niissä EU-maissa, joissa 17 vuotiaan saa ajaa. Ensi vuoden kalenteriin on merkattu ainakin Wales, Argentiina, Suomi, Katalonia ja Australia. Kalustosta nuorukainen ei osaa vielä tarkasti sanoa, mutta WRC 2 -luokan auto se joka tapauksessa on. Alle 18-vuotiaana kisaaminen ei ole aivan tavatonta. Jari-Matti Latvalakin ajoi 17-vuotiaana englantilaisella kortilla ensimmäisen MM-kisansa Walesissa.

"Ensi vuonna ajamme ehkä Englannin mestaruussarjaa lähinnä oppimismielessä", puntaroi Kalle ja lisää, että vuoden 2018 Neste Rallissa olisi tarkoitus ajaa ensimmäinen kotimaan suurkisa.

Kalle miettii, että hänen omat vahvuudet ovat enemmänkin pään sisällä. Psyykkinen vahvuus on iso plussa. Ajatusten on oltava kasassa, olitpa sitten kisan kärjessä tai perässä kirimässä muita kiinni. Pelkkä ajotaito ei riitä, vaan tilannetta on kaiken aikaa analysoitava kylmän viileästi ja pääkopan on oltava myös sataprosenttisesti mukana ajamisessa.