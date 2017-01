ABC muuttaa bonusjärjestelmäänsä

Bensan ja dieselin hinnasta 65 prosenttia on veroa. Verot ovat nousseet, viimeisimmän kerran 2,5 senttiä per bensalitra vuodenvaihteessa. Toistaiseksi ei ole näköpiirissä selkeitä signaaleita siitä, että veroaste laskisi lähivuosina ratkaisevasti, vaikka julkisuudessa liikenteen järjestelyistä keskustellaankin. Tällä hetkellä litra bensiiniä maksaisi ilman veroja noin 50 senttiä.

"Olemme maksaneet prosenttiperusteista bonusta myös bensan ja dieselin hintaan sisältyvistä veroista. Pitkällä aikavälillä tämä on kestämätön malli. Siksi ABC-ketju siirtyy prosenttiperusteisesta bonuksesta senttiperusteiseen", ABC:n ketjujohtaja Antti Heikkinen kertoo..

Tankkausbonus toimii niin, että jos asiakasomistajan bonusprosentti on kuun lopussa kolme, tankatun polttonesteen litrahinta on tolppahinta miinus kolme senttiä.

Etu on senteissä per litra samansuuruinen kuin bonusprosentti kuukauden lopussa eli maksimissaan 5 senttiä per litra. Tankkausbonus maksetaan seuraavassa kuussa samaan aikaan bonuksen kanssa.

Kaikki ostot, mukaan lukien tankkausostot, kasvattavat kuukauden bonusprosenttia kuten ennenkin. Lisäksi asiakas saa edelleen 0,5 prosenttia maksutapaetua maksaessaan S-Etukortilla.