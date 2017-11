Kyselyn huolestuttava tulos: Joka neljäs jättäisi tutun rattijuopon käräyttämättä

Suurin osa suomalaisista käräyttäisi läheisensä, jos tämä yrittäisi ajaa autoa juopuneena. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kolme neljästä kertoi todennäköisesti tai varmasti ilmoittavansa asiasta poliisille.

Vierasta henkilöä kohtaan ilmoituskynnys on matalampi. Yhdeksän kymmenestä kertoisi ainakin todennäköisesti poliisille, jos itselle tuntematon henkilö pyrkisi ajamaan autoa humaltuneena.

Lähes jokainen kyselyyn vastanneista kertoi pitävänsä tärkeänä, ettei läheinen koskaan mene vähääkään päihtyneen kuljettajan kyytiin. Yhdeksän kymmenestä piti hyvänä, että autoissa olisi tekniikkaa, joka estäisi humaltuneena ajamisen, kuten alkolukko.

Rattijuopumusonnettomuuksien määrä on viime vuosina laskenut hieman, mutta alkoholi on edelleen merkittävä riskitekijä etenkin nuorten kuljettajien kohdalla. Henkilövahinkoon johtaneissa rattijuopumusonnettomuuksissa 40 prosentissa mukana on nuori kuljettaja.

"Ystäväpiirin asenteet ja tarvittaessa väliintulo korostuvat etenkin silloin, kun ehkäistään nuorten rattijuopumusta. Porukassa kynnys ottaa juopuneelta kaverilta avaimet pois voi tuntua korkealta. Rattijuopumukseen kuitenkin saa ja pitää puuttua. Kaverikin varmasti arvostaa humalasta selvittyään", Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen sanoi tiedotteessa.

Liikenneturvan kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen haastateltiin reilu tuhat henkilöä, joista 79 prosenttia oli autoilevia.