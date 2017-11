Saako traktorin peräkärryssä tai pakettiauton perässä matkustaa? Näin poliisi vastaa

Torstaina julkisuuteen nousi tieto siitä, että ulkoministeri Timo Soinin (sin.) valtiosihteeri Samuli Virtanen on mahdollisesti lähtenyt perussuomalaisten puoluekokouksen aikaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) luota virka-auton takaluukussa. Erikoisen ratkaisun taustalla oli se, että pääministerin virka-asunnon luona pelättiin olevan paikalla mediaa.

Perjantaina MT:n tavoittama Virtanen ei halunnut kommentoida asiaa.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että lain mukaan henkilöauton takaluukussa ei saa matkustaa. Se, että auton takaluukussa ei saa matkustaa, liittyy Holopaisen mukaan ajoneuvon kuormaamiseen. Takaluukkua ei ole tarkoitettu matkustamiseen siksi, ettei siellä ole turvavöitä tai muitakaan auton turvalaitteita.

"Jos siellä matkustaa, kuljettaja syyllistyy silloin määräysten vastaiseen toimintaan", poliisiylitarkastaja sanoo.

Mikäli kuljettaja päästää matkustajan auton takaluukkuun, hän syyllistyy liikennerikkomukseen, josta rangaistuksena voi olla huomautus tai sakkoja.

Valtiosihteerin takaluukkutapauksessa mahdolliseen rikokseen on syyllistynyt Holopaisen mukaan virka-auton kuljettaja, sillä kuljettaja on lain mukaan vastuussa ajoneuvon kuormaamisesta.

Yksiselitteisen pääsäännön lisäksi laissa on olemassa Holopaisen mukaan muutamia poikkeuksia. Takakontissa matkustaminen on laillista joidenkin kuorma-autojen ja pakettiautojen perässä. Auton perässä matkustaminen on joissain poikkeustapauksissa sallittua silloin, kun tehdään lyhyitä siirtymiä ja auton kyydissä on sen kuormaukseen liittyviä henkilöitä.

Holopainen nostaa esimerkiksi tapauksen, jossa kuorma-auton lavaa tyhjennetään nosturilla. Tällöin kuormaaja voi olla auton kyydissä. Toinen esimerkki laillisesta toiminnasta liittyy vaikkapa betoniesteiden laittamiseen tielle. Jos vaikkapa näitä betoniesteitä pudotetaan tielle kymmenen metrin välein, pudottaja voi olla laillisesti liikkuvan auton kyydissä.

"Kuormaamiseen ja lastaamiseen liittyvä lyhyt ajaminen on siis sallittua", Holopainen huomauttaa.

Syksyisin monet metsästäjät saattavat ajatella, että jahtipaikalle olisi järkevää siirtyä vaikkapa jahtiporukan jäsenen pakettiautolla. Siirtymistä saatetaan ajatella vielä niin, että osa metsästäjistä on auton tavaratilassa, jossa on aikaisemmin kuljetettu vaikka työkaluja. Tällainen toiminta ei lain näkökulmasta ole kuitenkaan sopivaa.

"Se ei oikein liity kuorman purkamiseen tai lastaamiseen. Kyllä se sitten on määräysten vastaista", poliisiylitarkastaja muistuttaa.

Joissain maaseudulla järjestettävissä kesätapahtumissa kävijöitä on usein kuljetettu traktorin perävaunun kyydissä. Liikenneturva kertoo, että traktorin perävaunulla on luvallista kuljettaa omaa työväkeä sekä peräkärryn kuormaamiseen tai purkamiseen tarvittavaa apuväkeä. Kuljetuksen täytyy tuolloin kuitenkin voida tapahtua turvallisesti.

Holopaisen mukaan sääntelyn muotoilun taustalla on ajatus siitä, ettei traktorin peräkärryjen kanssa ruveta harrastamaan ammattimaista kuljetusliikennettä ilman asianmukaisia lupia ja kalustoa. Mikäli poliisi sattuu näkemään, että ihmisiä kuljetetaan traktorin peräkärryn päällä, silloin tilanteessa harkitaan poliisiylitarkastajan mukaan kokonaisuutta. Harkinnan lopputulos riippuu esimerkiksi siitä, kuinka pitkä matka traktorin perävaunulla kuljetaan.

"En voi sanoa, että asiaa katsottaisiin läpi sormien tai, että aina tulee sakkoa. Poliisi arvioi tilanteen paikan päällä", Holopainen sanoo.

Tapahtumatilannetta vakavammaksi asia muuttuu silloin, jos koululaiset kuljetetaan paikasta toiseen linja-auton sijaan traktorin peräkärryllä. Tällöin voidaan Holopaisen mukaan ajatella, että tapauksessa kierretään ammattimaiseen kuljetukseen liittyviä säännöksiä.

"Siinä kuljettaja ottaa melkoisen vastuun, jos jotain sattuu. Eihän se tilanne ole kovin hyvä kuljettajallekaan, jos jotain sattuu."

Lue lisää:

Kohun keskellä oleva valtiosihteeri: "Ei mulla ole mitään kommentoitavaa"

Helsingin poliisi valtiosihteerin takakonttimatkasta: "Tapahtumaan sopivasta tapahtumasta on tehty rikosilmoitus"